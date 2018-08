Estrenos de cine: supervivencia prehistórica, marionetas desmadradas y futbolistas infantiles

Mientras algunos siguen apurando sus últimos días de vacaciones estivales —con suerte nos estaréis leyendo desde una hamaca en una playa paradisiaca—, otros ya han vuelto a prepararse para la rutina y al estés posvacacional. Pero, como todos los viernes, os traemos un buen número de soluciones para hacer más llevadera la transición a modo de unos estrenos de cartelera que este viernes 24 de agosto llegan encabezados por lo nuevo de John Hughes: el director de 'El libro de Eli'.

Junto al drama cánido-humano prehistórico de Hughes, nuestros cines engrosan su oferta con un demencial, grotesco y tornchante noir protagonizado por Melissa McCarthy y un interminable reparto de marionetas; la adaptación de la saga literaria infantil 'Los Futbolísimos' y dos nuevas aproximaciones a subgéneros como el rape and revenge y el home invasion.

'Alpha' (2018)

A favor: La dirección de Albert Hughes es precisa, espectacular y de un gusto por lo estético y casi artístico envidiable. A nivel técnico es una auténtica gozada, regalando imágenes hermosas y cautivadoras pese al exceso digital de alguno de sus pasajes. La dinámica entre su protagonista y el lobo que da nombre al filme es encantadora. Su ambientación y la valentía de haberse rodado en una lengua primitiva.

En contra: Aunque se agradezca que la película vaya a toda velocidad y no supere la hora y media, se echa en falta un mejor aprovechamiento del drama y el conflicto interno del protagonista. Falta la intensidad y la emoción que terminaría de redondear el filme en un tercer acto carente de la emotividad que podría haber desplegado sin demasiado esfuerzo.

Crítica en Espinof: 'Alpha': un sorprendente filme de supervivencia prehistórica que brilla entre tanto blockbuster genérico

'¿Quién está matando a los moñecos?' ('The Happytime Murders', 2018)

A favor: Como no podría ser de otro modo, el cachondeo generalizado que transpira la película desde sus primeros minutos de metraje. La química existente entre Melissa McCarthy y su compañero de reparto de trapo, tan inesperada como genial. Conceptualmente es todo un acierto; su híbrido entre el noir de manual, la comedia pasada de vueltas y la parodia soez y desmadrada es genial. En cuanto a realización se refiere, la mezcla entre tecnología analógica y digital resulta mágica.

En contra: Aunque las risas —y alguna que otra carcajada— estén aseguradas, 'The Happytime Murders' da la sensación de creerse mucho más mordaz de lo que realmente es. Su argumento se antoja ciertamente previsible.

'Los futbolísimos' (2018)

A favor: Como adaptación del éxito literario infantil, 'Los futbolísimos' promete hacer las delicias de los espectadores más pequeños de la casa, ofreciendo diversión de lo más blanca y todos los valores positivos que se esperan de este tipo de cintas.

En contra: La filmografía de Miguel Ángel Lamata no invita poner grandes esperanzas en su último largometraje —ahí están 'Una de zombis' y 'Isi/Disi' como referencias—. Queda por comprobar si el filme podría resultar un tanto indigesto en cuanto a tono y contenido se refiere de cara a un público adulto. La etiqueta de producto prefabricado por Atresmedia se ve a la legua.

'Asalto en la noche' ('Breaking In', 2018)

A favor: Si de algo se puede calificar a 'Asalto en la noche' es de ser una cinta de lo más solvente y consciente de sus limitaciones. No pretende innovar ni sorprender al respetable, aportando una pequeña vuelta de tuerca a los cánones del home invasion y ofreciendo un entretenimiento digno y efímero.

En contra: Si la película es muy efectiva en cuanto a entretener se refiere, falla estrepitosamente al intentar enervar al espectador, obligándole a, simplemente, observar la acción sin implicarse lo más mínimo con sus protagonistas.

Crítica en Espinof: ‘Asalto en la noche’ propone cambios sólidos pero poco sorprendentes en el esquema de las invasiones domésticas

'Revenge' (2017)

A favor: La dirección de Coralie Fargeat, que reformula el longevo subgénero del rape and revenge desde un acertado y preciso punto de vista femenino —y feminista—; lo cual se extiende al tratamiento de los distintos tipos de extrema violencia que exhibe el filme, a su único apartado visual —imaginad una cinta de violación y venganza que parezca un spot de perfume— y a un icónico personaje protagonista interpretado por una soberbia Matilda Anna Ingrid Lutz. Brutal en todos los sentidos.

En contra: Que muchos no vayan a ver más allá de la premisa y la carga de violencia de 'Revenge'.

Crítica en Espinof: 'Revenge' demuestra que el género de violación y venganza puede actualizarse sin perder su esencia grindhouse

'La música del silencio' (2017)

A favor: Contar con un veterano como Michael Radford tras las cámaras, que nos ha dado alegrías de la talla de la adaptación de '1984' o 'El cartero (y Pablo Neruda)', siempre da un voto de confianza. Su interesante reparto, con figuras españolas como Antonio Banderas y Jordi Mollà entre sus filas.

En contra: Parece que Radford ha patinado con este biopic centrado en el tenor italiano Andrea Bocelli; filme que ha resultado ser excesivamente irregular en cuanto a ritmo se refiere, demasiado largo, rutinario y cargado con demasiado melodrama efectista.

'Promesa al amanecer' ('La promesse de l'aube', 2017)

A favor: 'Promesa al amanecer' llega avalada por cuatro nominaciones a los premios César, que incluyen las de mejor guión adaptado y mejor actriz. La interpretación de Charlotte Gainsbourg —e, incluso, del resto del reparto—, a la altura del inmenso talento de la intérprete. Formalmente es una auténtica delicia, con una dirección de fotografía y una ambientación notables.

En contra: Más allá de su buen gusto tonal y estilístico y de su reparto, lo nuevo de Eric Barbier peca de un exceso de duración y un gusto por las cadencias lentas e innecesariamente dilatadas.

'Rodin' (2017)

A favor: Técnicamente rica en matices y en belleza. La puesta en escena de Jacuqes Dollion resulta efectiva y precisa.

En contra: Tras su paso por el Festival de Cannes 2017, donde compitió en Sección Oficial, fueron muchas las voces que la señalaron como un auténtico tostón. Su metraje es excesivamente largo y posee una voluntad didáctica e informativa que sepulta cualquier atisbo de emoción.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Alpha'. Sin esperarlo bajo ningún concepto, Albert Hughes, que llevaba ocho años en el dique seco tras dirigir 'El libro de Eli', me ha sorprendido gratamente con este híbrido entre el survival y el coming of age prehistórico en el que, por encima del encantador dúo protagonista cánido-humano, destaca un tratamiento formal atípico en este tipo de productos. Con un particular gusto por el exceso estético, hermanado por momentos con la '300' de Zack Snyder y una arriesgada aproximación a la época e la que se ambienta el filme —lengua primitiva inclusive—, 'Alpha' se ha convertido en una de las sorpresas tapadas de este verano 2018.

John Tones: 'Revenge'. A medio camino entre el homenaje, la parodia y la revitalización, esta salvaje historia de violación y venganza en la línea de infraclásicos como 'La violencia del sexo' o 'Thriller' y de procedencia francesa no se corta ni un pelo con los litros de sangre derramado ni con tomarse muy a la ligera la verosimilitud o los conflictos dramáticos complejos. Nada que no sea violencia, violencia y más violencia. Un plato fuerte de estética personalísima, ruidosa y chillona como un episodio del Correcaminos puesto de peyote.

Mikel Zorrilla: 'Misión: Imposible - Fallout'. Va a ser una de las películas más entretenidas que veamos este año, sobre todo gracias a sus excelentes escenas de acción y la implicación total de Tom Cruise que cada vez intenta superarse. Aquí no le da para hacer la mejor entrega de la saga, que sigue siendo la cuarta, por culpa de su mejorable guion, pero sí que cumple con creces para que nos lo pasemos pipa en la butaca

Además, os recordamos las recomendaciones que hicimos la semana pasada y la anterior para que podáis tener en consideración otros largometrajes que disfrutar durante este finde semana.