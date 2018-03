Estrenos de cine: viajes temporales, mansiones victorianas y conspiraciones políticas

Aún no nos ha dado tiempo a recuperarnos de la resaca que nos ha dejado el fin de fiesta de la temporada de premios 2018 con la 90 ceremonia de entrega de los Oscars y ya tenemos a la vista un nuevo fin de semana cargado de estrenos de lo más eclécticos, en los que hay cabida a la ciencia ficción, el terror y la mejor sátira política.

Este 9 de marzo viene encabezado por el estreno de 'Un pliegue en el tiempo', la nueva superproducción de Disney protagonizada por grandes estrellas de la talla de Oprah Winfrey y Reese Witherspoon. Con un tono menos familiar, completan las novedades cintas como el thriller sobrenatural 'Winchester', la comedia negra 'La muerte de Stalin' o el biopic español sobre el narcotraficante Pablo Escobar 'Loving Pablo'.

'Un pliegue en el tiempo' ('A Wrinkle in Time')

A favor: La cantidad de estrellas que pueblan su reparto, ensombrecidas por una encantadora Storm Reid en el papel de Meg, la niña protagonista. Los temas y mensajes que trata el filme son idóneos para el público más joven. Su riesgo y falta de prejuicios en lo que a forma y tratamiento visual se refiere, lo cual puede ser un arma de doble filo.

En contra: Como comentamos en los puntos a favor, su estética puede resultar de lo más estridente, mareante y excesivamente empalagosa. Su elevado presupuesto y contar con una realizadora de la talla de Ava DuVernay no impiden que 'Un pliegue en el tiempo' se muestre como un artificio prefabricado por un gran estudio.

Crítica en Espinof: 'Un pliegue en el tiempo' es una tontería bienintencionada que además agota por sus excesos visuales

'Winchester: La casa que construyeron los espíritus' ('Winchester')

A favor: Como es evidente, las interpretaciones principales de Jason Clarke y, sobre todo, de una Helen Mirren imponente e impecable en su papel de Sarah Winchester. Aunque se desaproveche por completo, sus personajes principales tienen un trasfondo psicológico más que decente.

En contra: Los hermanos Spierig tiran una premisa fascinante basada en un hecho real a la basura con su pueril aproximación al terror, en la que vuelve a confundirse generar miedo en el patio de butacas con las subidas de volumen y los sustos de mercadillo. El guión está falto de coherencia interna en alguno de sus pasajes y atesora todos los clichés y tópicos del subgénero.

Crítica en Espinof: 'Winchester: La casa que construyeron los espíritus', un nuevo ejercicio de "terror" perezoso y prefabricado

'La muerte de Stalin' ('The Death of Stalin')

A favor: Es un ejercicio tan brillante en su función de comedia negra como en su vocación de sátira política. Su reparto, desde un brillante Steve Buscemi a un Jeffrey Tambor sencillamente descomunal despliega unas interpretaciones sobresalientes. Su acidez, sus niveles de mala leche y su valentía están a la altura de las carcajadas que provoca.

En contra: Debido a su estructura, el ritmo del filme se estanca ligeramente una vez superado el ecuador de su metraje, haciendo renquear ligeramente la segunda mitad del filme.

'Loving Pablo'

A favor: Cuestiones idiomáticas aparte, Javier Bardem destaca como lo mejor del largometraje, a años luz de Penélope Cruz. Contra todo pronóstico, las secuencias de acción están tratadas con muy buena mano por parte de Fernando León.

En contra: El filme resulta aséptico, plano, carente de estilo propio e innecesariamente largo. Sus esfuerzos por evitar aproximarse al personaje como mito y tratar de aportar un punto de vista realista a su vida convierten a la película en un ejercicio rutinario y soso. No aporta nada a lo que cine y televisión nos hayan mostrado con anterioridad.

Crítica en Espinof: 'Loving Pablo' no da la talla, es un grandes éxitos sin personalidad de la vida de Pablo Escobar

'Bajo la piel de lobo'

A favor: La visión como documentalista de su director, Samu Fuentes, reflejada en su capacidad para capturar los parajes naturales nevados y las localizaciones rurales con una fuerza y un encanto inusitados. Mario Casas, que continúa sorprendiendo en su afán por reivindicar su figura más allá del rol de galán millennial.

En contra: Su narrativa flojea hasta el punto de resultar más interesantes los paisajes más reposados centrados en describir el entorno que las interacciones entre personajes. Algún que otro altibajo rítmico y su exceso de duración.

'Historias de una indecisa'

A favor: Francia, de nuevo, saca pecho como la reina de la comedia de enredos con un largometraje de lo más sencillo, que se aprovecha de clichés y estereotipos para generar una sensación de cotidianidad idónea para arrancar alguna que otra carcajada. Alexandra Lamy, más que solvente en su papel protagonista.

En contra: Esperar de ella algo más que un entretenimiento de consumo rápido que olvidar al rato de salir del cine. Su argumento puede pecar de ser demasiado previsible y poco original.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G: 'La muerte de Stalin'. Armando Iannucci se reafirma como el gran genio de la sátira política contemporánea con una adaptación impecable del cómic de Fabien Nury en la que una realización impecable se da la mano de un reparto especialmente inspirado —maravillosos Jeffrey Tambor y Steve Buscemi—; todo ello envuelto por un guión que mezcla con precisión intriga y una comedia de lo más ácida y negra que invita a perdonar los pequeños altibajos rítmicos que adolece la película en su segunda mitad.

Juan Luis Caviaro: 'Call Me By Your Name'. Por su frescura, naturalidad y estimulante retrato de un amor ¿imposible? (está en marcha una continuación). Luca Guadagnino consigue capturar algo tan íntimo como un enamoramiento, y desarrollarlo de manera convincente, sin clichés, hasta componer un apasionante y memorable romance. Sensacional reparto donde destacan Timothée Chalamet (impresionante plano final), Armie Hammer y Michael Stuhlbarg.

Mikel Zorrilla: 'La enfermedad del domingo'. Porque cuenta con dos actrices en estado de gracia que solamente con sus actuaciones ya te justifican holgadamente ver la película, pero es que además hay detrás un director con las ideas claras que realiza un gran trabajo de puesta en escena a todos los niveles para potenciar la fuerza emocional del relato.