Todos los estrenos de Netflix en enero 2020: el final de 'BoJack Horseman', vuelve 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' y más

El final de 2019 está ya a la vuelta de la esquina, por lo que toca ir desvelando las novedades que podemos esperar con la llegada de 2020. En esta ocasión es el turno de Netflix, pues la plataforma de streaming ya ha dado a conocer qué llegará a su catálogo el mes que viene.

A continuación vamos a repasar todos los estrenos de Netflix España en enero, desde el final de 'BoJack Horseman' hasta los regresos de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' y 'Sex Education' o la llegada del 'Mesías'. ¡Vamos allá!

Kaya Scodelario regresa a la pequeña pantalla para dar vida a una patinadora de alto nivel que está a punto de retirarse, pero decide continuar adelante aunque suponga poner en peligro que un oscuro secreto salga a la luz. En el reparto también destaca la presencia de January Jones.

Estreno 1 enero

Una agente de la CIA interpretada por Michelle Monaghan investiga la repentina aparición en Oriente Medio de un misterioso hombre (Mehdi Dehbi) cuyos seguidores están convencidos de que puede obrar milagros. Detrás de la serie está el australiano Michael Petroni, guionista de largometrajes como 'La ladrona de libros' o 'El rito'.

Estreno 1 enero

Una comedia creada por Michael Patrick King -'Sexo en Nueva York'- y RuPaul, que también da vida al gran protagonista de la función. Cuenta la historia de una drag queen que viaja de club en club por Estados Unidos durante los años 90 con la compañía de AJ, un deslenguado huérfano de 11 años.

Estreno 10 enero

My next movie guys!!! This is an amazing thriller!!! @netflix @strongblacklead pic.twitter.com/egPLL1xHAs