Gerard Butler no tiene rival en la taquilla de Estados Unidos pero no puede con Tarantino en España

El pasado fin de semana del 30 de agosto al 1 de septiembre trajo bajo el brazo del cierre de la campaña cinematográfica estival de 2019. Un fin de temporada en el que 'Objetivo: Washington D.C.' ha vuelto a ocupar el número uno de la taquilla norteamericana por segunda vez desde su estreno, amasando 11,57 millones de dólares que debemos sumar a los 21,3 de su estreno; datos nada desdeñables si tenemos en cuenta que está presupuestada en unos 40 millones de dólares.

Siguiendo al filme de acción protagonizado por Gerard Butler y Morgan Freeman tenemos a 'Chicos buenos', que se desploma un 21% hasta los 9,2 millones de dólares, y a la incombustible 'El rey león', que continúa su andadura en taquilla con otros 6,7 millones de dólares. Por su parte, 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' ocupa el cuarto puesto con 6,3 millones que se añaden a un total de 684 a nivel mundial.

Cabe remarcar que estas cifras pueden aumentar a lo largo del día de hoy, ya que en Estados Unidos hoy es festivo por el día del trabajo y puede estirarse el chicle recaudatorio; aunque salvo en la pugna por el tercer y el cuarto puesto, es bastante complicado que haya bailes de posiciones.

En España, Paco no puede con Quentin

En cuanto a la taquilla española se refiere, Quentin Tarantino continúa aferrado como un clavo ardiendo a la primera posición, con 0,8 millones de Euros que la hacen sumar un total de 7,5 millones sólo en nuestras tierras. 'Érase una vez en... Hollywood' lleva cosechados 283 millones de dólares a nivel mundial, lo cual la convierte en la cinta original más taquillera del año, y en la cuarta más exitosa del director —por detrás de 'Pulp Fiction', 'Django' y 'Malditos bastardos'— si ajustamos la inflación a los precios de las entradas.

TOP 5 Weekend Provisional

1- Érase una vez en... Hollywood 0,8M€

2- Objetivo: Washington D.C 0,8M€

3- Quien a hierro mata 0,5M€

4- Padre no hay mas que uno 0,5M€

5- Dora y la ciudad perdida 0,5M€ pic.twitter.com/SgOJ0AauRX — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) September 2, 2019

La mala noticia de la semana es que 'Quien a hierro mata', el excelente nuevo trabajo de Paco Plaza, no ha sido capaz de llevarse el gato al agua, haciéndose "tan sólo" con medio millón de euros; viéndose superada por 'Objetivo: Washington D.C' y empatando técnicamente con la veterana 'Padre no hay más que uno' y la nueva incorporación 'Dora y la ciudad perdida'.

Si la bola de cristal no falla, la próxima semana tendremos al señor Tarantino arrastrado posiciones abajo en la tabla por la llegada del temible Pennywise en la esperada 'It: Capítulo 2'. Esperemos que el filme de Plaza aguante el tipo y no sea arrasado por el torbellino del primer blockbuster de terror pos-veraniego.

Una triste curiosidad

Como lamentable curiosidad antes de dar carpetazo a nuestro repaso de la taquilla semanal, cabe hacer referencia al dato que ha compartido Jaume Ripoll, cofundador de Filmin y director del Atlàntida Film Fest en su cuenta de twitter: La octava película más vista de este fin de semana tan sólo ha hecho una media de diez espectadores por copia y sesión.

La 8ª película más vista del fin de semana en cines ha hecho 10 espectadores por copia/sesión. La octava.



Estos días, la taquilla se resume en: exitazo, sleeper, o pesadilla. — Jaume Ripoll Vaquer (@JaumeRV) September 2, 2019

Un dato ampliamente preocupante que evidencia aún más si cabe la cada vez más insalvable brecha existente entre las grandes superproducciones escudadas por grandes estudios y campañas publicitarias de dimensiones titánicas, y las cintas de carácter más modesto —que no independientes— y presupuestos medianos.