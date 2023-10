Martin Scorsese destrona a Taylor Swift en la taquilla internacional, pero 'Los asesinos de la luna' no logra dar el campanazo en EE.UU.

Después de que Taylor Swift pusiese patas arriba la industria y acaparase un buen número de titulares con el multimillonario estreno de 'The Eras Tour', la inmensa mayoría de miradas de los aficionados a escudriñar los datos de la taquilla internacional han estado posadas sobre el duelo que la cantante iba a mantener con Martin Scorsese y su flamante 'Los asesinos de la luna' en todo el mundo. Pues bien así ha quedado la cosa.

Marty vs Taylor

En terreno estadounidense, Swift se ha impuesto al bueno de Marty ocupando el primer puesto por segunda semana consecutiva tras sufrir una caída del 66,6%, sumando 31 millones de dólares más que ya hacen un total de 129,7 millones sólo en el país de las barras y estrellas. La cinta de Scorsese, por su parte, ha debutado en segunda posición con la nada desdeñable cantidad de 23 millones de dólares, pero la miga del asunto no está en el mercado doméstico.

Es cuando nos fijamos en el panorama internacional cuando nos percatamos de que 'Los asesinos de la luna' ha dado el campanazo y ha pasado por encima a la película-concierto con 21 millones de dólares recaudados. Concretamente, el grueso de taquilla ha llegado de países como el Reino Unido —3 millones—, Francia —2,6 millones—, Alemania —1,6 millones— y España —1,3 millones—.

Curiosamente, y contra todo pronóstico, el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio ha atraído a mucho más público joven del que se esperaba. Las estimaciones apuntan a que un 44% de los espectadores del largometraje estaban por debajo de la barrera de los 30 años; un dato especialmente curioso y del que los grandes estudios deberían tomar nota para intentar ampliar sus miras a partir de ahora.

En nuestra españita, Martin Scorsese ha coronado el box office con los mencionados 1,3 millones de dólares que le han permitido superar a 'La Patrulla Canina' —en segunda posición— y a una 'Sound of Freedom' que continúa aferrándose al Top 5 ocupando la tercera posición. Por su parte, los Swifties han perdido empuje y han llevado 'The Eras Tour' a la quinta posición, justo por detrás de 'El exorcista: Creyente'. Spain is different.

