Marvel acaba de solucionar uno de sus mayores problemas desde 'Vengadores: Endgame'

El reinado de Marvel en Hollywood durante los últimos años es indiscutible, pero eso no quita para que la Fase 4 de su universo de superhéroes haya sido la más criticada con diferencia. Veremos si eso cambia con la Fase 5, pero lo que sí el estudio ha logrado solucionar es uno de sus mayores problemas desde el lanzamiento de 'Vengadores: Endgame'.

Marvel vuelve a China

Eso sí, el problema en cuestión no tiene nada que ver con lo artístico y se refiere a que Marvel llevaba ya más de tres años sin poder estrenar ninguna de sus películas en China, uno de los mercados más potentes, pero eso acaba de cambiar: 'Black Panther: Wakanda Forever' se estrenará en dicho país el próximo 7 de febrero y el 17 del mismo mes llegará a los cines chinos 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

Imagino que habrá a quien esta noticia no le importe demasiado, pero seguro que en Marvel no opinan lo mismo. Y es que hay que tener en cuenta que 'Vengadores: Endgame' recaudó 632 millones de dólares en China, una auténtica barbaridad. Claro está, eso tampoco es representativo, pero por ejemplo 'Capitana Marvel' se fue hasta los 154 millones y 'Ant-Man y la Avispa' se quedó en 121.

Por ejemplo, eso supuso que 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' no lograse superar la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación por quedarse sin estrenar allí -se fue de los cines con 955 millones-. De hecho, en la fase 4 de Marvel solamente 'Spider-Man: No Way Home' logró superar esa cifra, aunque en su caso le impidió ir más allá de los 2.000 millones y tuvo que "conformarse" con unos ingresos mundiales de 1.921 millones, suficiente para ocupar el sexto puesto en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos -llegó a ser la quinta en su momento, pero ha acabado siendo superada por 'Avatar: El sentido del agua'-.

Lo curioso es que desde China nunca se dio una razón exacta para justificar ese veto no oficial a las películas de Marvel. En su lugar se centraron en pedir cambios imposible como que 'Spider-Man: No Way Home' eliminase la Estatua de la Libertad de la película porque creía que era demasiado patriótico.

