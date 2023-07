'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1' ya tiene fecha de estreno en streaming: por qué Paramount da en la diana con un dato que debería jugar en su contra

El reciente estreno en cines de 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1' es una de las últimas esperanzas de Hollywood para remontar en taquilla un verano que está siendo desastroso para casi todas sus superproducciones. Por eso sorprende que ya tengamos de cuándo podremos ver en streaming la película protagonizada por Tom Cruise.

Una táctica arriesgada

Será el 10 de octubre cuando 'Misión Imposible 7' esté disponible para poder verla en casa. Eso sí, no será a través de lo que pagamos por la suscripción en ninguna plataforma, ya que entonces habrá que ver pagar un extra por alquilar o comprar una copia digital de la misma. Para poder verla sin coste adicional todavía habrá que esperar aún más y no me sorprendería que todo formase parte de una estrategia de Paramount para animar más a que la gente vaya al cine.

Por lo pronto, el público se ha ido acostumbrando a tener que esperar cada vez menos para poder ver en casa una película estrenada inicialmente de forma exclusiva en cines. Eso sin duda desincentiva acudir a las salas y aquí ya tenemos la promesa de que habrá que esperar 3 meses para hacerlo. Y entonces todavía tocará pasar por caja si alguien quiere verla sin recurrir a las descargas alegales.

Esto además refuerza la política de Cruise de que hay que ver las películas en cines -¡si hasta ha animado a que la gente tome palomitas en salas!- y quizá con ello quieran intentar repetir el fenomenal éxito que lograron el año pasado con 'Top Gun: Maverick'.

A eso hay que sumar la certeza de una larga espera cuando 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1' es una película ideal para el verano. Un alucinante entretenimiento que además realmente va a lucir mucho mejor en pantalla grande. Eso no quita para que esta información vaya a ser indiferente para algunos espectadores que simplemente se esperarán igualmente, pero tengo claro que, en líneas generales, va a jugar a su favor. Además, falta le hace, que necesita arrasar para ser rentable, ya que su presupuesto se disparó hasta los 291 millones de dólares.

