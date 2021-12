'Spider-Man: No Way Home' revienta la taquilla de Estados Unidos: solamente 'Vengadores: Endgame' recaudó más el día de su estreno

Nadie dudada de que 'Spider-Man: No Way Home' iba a arrasar en taquilla, pero la notable película protagonizada por Tom Holland está haciendo historia destrozando varios récords hasta el punto de que solamente durante su primer día en los cines de Estados Unidos ha ingresado la friolera de 121,5 millones de dólares.

Para que os hagáis una idea, ninguna película lanzada durante la pandemia había superado la barrera de los 100 millones durante el fin de semana de su estreno. De hecho, 'Spider-Man: No Way Home' ha conseguido el segundo mejor primer día de todos los tiempos en Estados Unidos, quedándose únicamente por detrás de los 157,4 millones conseguidos en su momento por 'Vengadores: Endgame'.

Eso sí, se espera que a lo largo del fin de semana se "conforme" con el cuarto mejor estreno de la historia, calculándose unos ingresos de entre 242 y 247,5 millones de dólares. Se quedaría así por detrás de los 357,1 de 'Vengadores: Endgame', los 257,7 de 'Vengadores: Infinity War' y los 247,9 de 'Star Wars: El despertar de la fuerza'.

En España y otros países

En México sí que ha superado a 'Vengadores: Endgame' y con 9 millones de dólares se ha hecho con el mejor primer día de todos los tiempos en ese país. También en Corea del Sur lo ha logrado al amasar 5,28 millones durante sus primeras horas en la salas.

Además, en Reino Unido ha destrozado el récord de mejor estreno durante la pandemia de 'Sin tiempo para morir'. La última aventura de James Bond debutó con 6,6 millones de dólares, mientras que 'Spider-Man: No Way Home.

Por su parte, 'Spider-Man: No Way Home' ha conseguido 2 millones de euros durante su primer día en los cines españoles, quedándose aquí también por detrás de 'Vengadores: Endgame', que consiguió 2,15 millones en su momento. A cambio, sí que no tiene la más mínima competición entre los títulos lanzados desde la irrupción del coronavirus en nuestras vidas.