Taquilla: éxito del Grinch animado y fracaso de la tercera Lisbeth Salander

Illumination vuelve a triunfar en cines con el renovado y animado Grinch. La nueva película basada en la obra del Dr. Seuss, realizada por el estudio de 'Los Minions' o 'Mascotas', se estrenó en Estados Unidos con 66 millones de dólares y logró fácilmente el nº1 de la taquilla.

75 millones se han gastado en esta moderna adaptación que llega 18 años después de la popular versión que protagonizó Jim Carrey (ahora es Benedict Cumberbatch quien pone voz al personaje principal); aquella costó 123M$ y llegó a recaudar 345M$ en todo el mundo. 'El Grinch' se estrena en España el próximo día 30.

TOP 10 de la taquilla en EE.UU.

En 3ª posición entra 'Overlord', el thriller con nazis y zombis producido por J.J. Abrams. 10 millones son pocos para este estreno aunque suman otros 9 más allá de las fronteras estadounidenses y debería recuperar el dinero de sus inversores al final de su carrera comercial. Si no, esto parece una propuesta muy adecuada para explotar en plataformas de streaming...

Dos puestos más abajo encontramos el fracaso de la semana, 'Lo que no te mata te hace más fuerte' ('The Girl In the Spider’s Web'). La secuela-reboot de las novelas sobre Lisbeth Salander con Claire Foy y Fede Álvarez arranca con sólo 8 millones en EE.UU. El anterior film, dirigido por David Fincher y protagonizado por Rooney Mara, hizo cerca de 13 millones en su primer fin de semana en la cartelera estadounidense y terminó con 102,5 (también era más cara: 90M$). Globalmente, la nueva entrega de 'Millennium' lleva 16,3M$ en 50 mercados.

'Venom' arrasa en China y ya ha superado a 'Liga de la Justicia'

Una de las noticias del fin de semana es el éxito en China de 'Venom'. Recaudó 111 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines chinos, el segundo mejor estreno de una película de superhéroes en ese país, sólo por detrás de 'Vengadores: Infinity War' (hizo 191M$). Actualmente suma 673,5M$ en todo el mundo y, como dato curioso, ya ha superado la recaudación total de 'Liga de la Justicia' (657,9M$).

Mientras, Queen sigue triunfando en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Bohemian Rhapsody 2,7M€

2-El Cascanueces y los cuatro reinos 0,9M€

3-Millenium: Lo que no te mata te hace mas fuerte 0,4M€

4-Smallfoot 0,3M€

5-Overlord 0,3M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 12 de noviembre de 2018

Por segunda semana consecutiva, 'Bohemian Rhapsody' sigue en lo más alto del ranking español y prácticamente con el mismo dato de su estreno; lo cierto es que el biopic de Freddie Mercury está arrasando en todo el mundo (suma ya 285,2M$).

Aquí también han llegado dos de las novedades de la cartelera norteamericana, 'Lo que no te mata te hace más fuerte' y 'Overlord', y tampoco han despertado demasiado interés. Por comparar, la 'Millennium' de Fincher se estrenó con 0,86M€ millones en 2012 (en EE.UU. la vieron en diciembre de 2011).