Tom Cruise se lo ha jugado todo a una carta. Por qué 'Misión imposible: Sentencia final' es un blockbuster tan audaz como extraño

Una de las películas más esperadas de este 2025 ya se ha podido catar. Los fans tanto de Tom Cruise como de sus Misiones imposibles estamos ansiosos por ver la película que pone final (presuntamente) a la saga en lo que promete, y según dicen es, ser toda una celebración de una de las mejores franquicias de acción y espionaje de la historia.

Cannes ya ha acogido la premiere de 'Misión Imposible: Sentencia final' y nada más salir de los míticos cines Lumière, Alejandro G. Calvo ha destacado en su crítica cómo, efectivamente, ha disfrutado de lo lindo con la última aventura de Ethan Hunt que, para él, es "blockbuster con alta calidad" en contraposición a lo que habitualmente nos encontramos en, por ejemplo, las plataformas de streaming.

Vuelve el tito Tom

En este sentido, para Calvo, 'Misión Imposible: Sentencia final' es «una celebración de lo que significa ser Tom Cruise», quien es todo un paradigma del cine en gran pantalla. Esto no quita que no tenga cosas que al crítico no le convenzan. Por ejemplo, su faceta de «homenaje continuo a todas las películas de la saga, con lo cual se ven muchas imágenes de películas anteriores —algunas incluso por duplicado—.»

Además, el crítico se ha mostrado sorprendido por el hecho de que en esta película ha ganado mucho peso la trama política por encima de la acción a la que nos tiene acostumbrada la saga. «Lo que quieres ver son secuencias de acción súper largas, muy espectaculares,» reconoce Calvo. Sin embargo eso no quiere decir que el director, Christopher McQuarrie no nos haya dado acción (más de aventura que de thriller).

En este sentido, Calvo advierte que se lo han jugado todo a una gran carta con la secuencia de acción troncal de la película: «Han dicho "vamos a hacer algo realmente atrevido, que no hemos hecho en ninguna de las otras películas"» ¿El resultado? Le ha gustado pero es desconcertante al mismo tiempo, advirtiendo a su vez que hay que verla para tener un juicio claro.

Y nosotros tendremos que esperar todavía unos días para ver la película y juzgar por nosotros mismos pero, desde luego, esta película es disfrutona y eso es importante.

