'Eternals' de Marvel no se estrenará simultáneamente en Disney+ y cines

En plena controversia sobre los lanzamientos actuales de películas como 'Viuda negra' (Black Widow, 2021), 'Cruella' (2021) y 'Jungle Cruise' (2021) en los cines al mismo tiempo que se estrenan como títulos de acceso Premier en Disney +, la compañía ha revelado que la película de Marvel, 'Eternals', solo se estrenará en los cines en noviembre.

La noticia se ha revelado de forma discreta, gracias a un nuevo spot para televisión en NBC de la película durante los Juegos Olímpicos de Verano en NBC. Tan solo una re-emisión del tráiler previo, pero ahora el anuncio termina con un significativo "Solo en cines el 5 de noviembre". Esta comunicación de bajo perfil parece mostrar un tímido paso atrás en respecto a los estrenos simultáneos en cines y Disney+ en medio de una agria polémica de respuestas a Scarlett Johansson y su demanda a Disney, que ha provocado una cascada de reacciones similares.

Johansson argumentaba que su contrato fue diseñado para que la mayor parte de sus ingresos provengan del éxito de taquilla, razón por la cual solo garantizaba un estreno en cines, y ya que no ha sido un éxito de taquilla, la actriz afirma haber perdido casi 50 millones de dólares debido al patrón de estreno de Disney. Anteriormente, el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, dio un giro a la industria del cine cuando señaló que no se comprometería a que las futuras películas de Disney sean solo estrenos en cines, señalando:

