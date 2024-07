'Gen V' temporada 2 - fecha de estreno, quién vuelve y quién no, cambios y todo lo que sabemos del spin-off de 'The Boys' que llegará antes del enfrentamiento final entre Patriota y Carnicero

El final de una era para el famoso universo de superhéroes de Amazon Prime Video llegará con la temporada 5 de 'The Boys'. Pensada para cerrar la historia de Patriota, Carnicero y compañía, lo cierto es que esta franquicia presentará antes otro entrega con la temporada 2 de 'Gen V'.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de 'Gen V', desde la fecha de estreno hasta quiénes vuelven y quiénes no en su reparto. También nos pararemos en todos los detalles sobre el rodaje de los nuevos episodios de este spin-off de 'The Boys' y en cualquier otro detalle que creamos relevante.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'Gen V' en Amazon Prime Video?

El estreno de la temporada 2 de 'Gen V' está previsto para 2025, llenando así el vacío porque el año que viene no vaya a haber una nueva entrega de 'The Boys'. Eso sí, todo apunta a que habrá que esperar hasta finales de 2025 para poder verla -o que incluso se retrase hasta inicios de 2026-, aunque desde Prime Video todavía no han dado una fecha concreta.

'Gen V' temporada 2 - reparto y protagonistas

La temporada 2 contará con el regreso delos principales protagonistas de su predecesora: Jaz Sinclair como Marie Moreau, Lizze Broadway como Emma Meyer, Maddie Phillips como Cate Dunlap, London Thor y Derek Luh como Jordan Li y Asa Germann como Sam Riordan

La trágica muerte de Chance Perdomo, que daba vida a Andre Anderson en 'Gen V', hace imposible su regreso en la temporada 2. Eso sí, los productores de la serie han dejado claro que no se va a fichar a otro actor para que interprete ese personaje "porque nadie puede reemplazarle" y que "vamos a rendir homenaje a Chance y su legado en esta temporada".

Además, tampoco vuelve por razones obvias Shelley Conn como Indira Shetty, la decana de la universidad Godolkin. Ese puesto será ahora asumido por Cipher, un nuevo personaje que tendrá el rostro de Hamish Linklater, el protagonista de la extraordinaria miniserie 'Misa de medianoche'. Otros actores que participaron en la primera temporada pero que no vuelven en la segunda son Marco Pigossi como el Doctor Edison Cardosa y Clancy Brown como el profesor Richard Brinkerhoff, quedando la duda de si Patrick Schwarzenegger volverá a hacer alguna aparición en forma de flashback.

Tal y como ya sucedió en la primera entrega, se espera que haya varios cameos de personajes de 'The Boys' en la temporada 2 de 'Gen V', pero es de esperar que en Prime Video mantengan en secreto sus identidades hasta el último momento. Alguien que no apareció en la primera fue Karen Fukuhura como Kimiko, y ella misma ha expresado en The Direct su interés en participar en 'Gen V':

Ya he hablado con Eric Kripke sobre ello. No sé cómo, pero creo que Frenchie y Kimiko tienen que aparecer de alguna manera. Quiero decir, deben estar en una misión en algún lugar de ese mundo, ¿no?

Teniendo en cuenta el final de la temporada 4 de 'The Boys', todo apunta a que una aparición suya no iría precisamente en la línea de que Frenchie (Tomer Capone) y Kimiko tienen una misión que cumplir allí. Por cierto, Erin Moriarty también ha señalado que le gustaría estar en la temporada 2 de 'Gen V', pero dejando claro que ella quiere quedarse dentro de 'The Boys'.

'Gen V' temporada 2 - rodaje

El fallecimiento de Perdomo obligó a que la serie maniobrase cuando todo estaba listo para el inicio del rodaje, pues estaba previsto que esa misma tarde comenzase la lectura de guiones de cara a que las grabaciones arrancasen el 8 de abril. Ese plan acabó siendo descartado por la necesidad de reelaborar los guiones, poniéndose como objetivo que el rodaje arrancase finalmente en mayo.

Llegó mayo y desde Amazon Prime Video no anunciaron nada al respecto, pero Vernon Sanders, el gran jefazo de la sección televisiva de Amazon MGM Studios confirmó el 18 de julio de 2024 que "Llevamos varias semanas en producción, probablemente un mes o dos", comentando además lo siguiente sobre los cambios necesarios tras la muerte de Perdomo:

Nos encanta 'Gen V'. La segunda temporada está yendo muy bien. Han tenido sus dificultades, obviamente, con la pérdida de Chance Perdomo, pero en última instancia, creo que todos los fans de 'The Boys' realmente van a amar a esa segunda temporada y permanecer en sintonía sobre si hay más.

El futuro de este universo

Desde Amazon no han querido mojarse sobre la posibilidad de que 'Gen V' tenga futuro más allá de su temporada 2, pero lo más probable es que varios de sus personajes aparezcan en la temporada 5 y final de 'The Boys'. A fin de cuentas, varios de ellos ya hicieron un cameo al final de la cuarta...

Además, Prime Video también tiene en marcha un spin-off de 'The Boys' centrado en superhéroes mexicanos, por lo que los fans de este universo pueden respirar tranquilos en lo referente a su futuro.

'Gen V' temporada 2 - tráilers, imágenes y cartel

Todavía no tenemos ninguna imagen de la temporada 2 de 'Gen V', pero estaremos atentos para incluir aquí todo el material oficial que vaya lanzando Prime Video.

