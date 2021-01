'Godzilla vs. Kong': todo lo que sabemos sobre la película del MonsterVerse dirigida por Adam Wingard

Después de un 2020 prácticamente huérfano de grandes blockbusters en salas de cine debido a la pandemia de COVID-19, con la excepción de títulos como 'Tenet' o 'Wonder Woman 1984' —ambos de Warner Bros.—, este 2021 parece estar destinado a seguir con la misma tónica. Pero en medio de las primeras oleadas de retrasos, Godzilla y King Kong prometen deleitarnos con el primer gran espectáculo cinematográfico del año.

Elevándose como la cuarta entrega del universo compartido de Legendary y Warner conocido como MonsterVerse, 'Godzilla vs. Kong' enfrentará a las dos icónicas criaturas en un Kaiju-eiga digno de ser visto en la pantalla más grande posible. Para ir caldeando su próxima llegada a salas, os propongo hacer un repaso a todo lo que sabemos de la película hasta la fecha; incluyendo su equipo técnico y artístico, su reparto, su argumento y, por supuesto, su fecha de estreno.

La gestación

Poco después del estreno de la infravalorada 'Godzilla' dirigida por Gareth Edwards en 2014, Legendary Entertainment anunció la compra de los derechos de las creaciones de Toho Mothra, Rodan y King Ghidorah; sugiriendo una expansión inminente del filme en lo que se transformaría en una nueva franquicia made in Hollywood.

Poco después, la compañía informó de que 'Kong: La Isla Calavera' estaría desarrollada junto a Warner Bros., lo cual comenzó a generar rumores de que el lagarto y el simio terminarían coincidiendo en el mismo largometraje. Esto se confirmó en octubre de 2015, comenzando la fase de escritura en marzo de 2017 con Terry Rossio dirigiendo a un grupo de guionistas para desarrollar la historia de 'Godzilla vs. Kong'.

El director de 'Godzilla vs. Kong'

En mayo de 2017 Adam Wingard se subió al barco de 'Godzilla vs. Kong' para dirigir este peculiar duelo de titanes. El realizador, uno de los nombres más potentes del movimiento de cine de terror independiente norteamericano conocido como Mumblegore, pese a tener largometrajes previos tan interesantes como 'Una manera horrible de morir' saltó a la palestra en 2011 gracias a su fantástica aproximación al subgénero del asalto doméstico 'Tú eres el siguiente'.

Desde entonces, Wingard ha participado en las antologías 'V/H/S', 'V/H/S/2' y 'The ABC's of Death'; se ha atrevido a firmar una secuela de 'El proyecto de la bruja de Blair' bajo el título 'Blair Witch' —con nefasto resultado—, dirigió su peculiar adaptación del anime 'Death Note' para Netflix y, por encima de todo, estrenó en 2014 su mejor película hasta la fecha: el brutal thriller de acción 'The Guest' protagonizado por Dan Stevens.

El equipo de 'Godzilla vs. Kong'

En esta ocasión Adam Wingard no contará con su guionista de cabecera Simon Barrett haciéndose cargo del libreto; figurando en su lugar el dúo compuesto por Eric Pearson y Max Borenstein. El primero de ellos es escriba de los títulos de Marvel Studios 'Thor: Ragnarok' y 'Viuda Negra', mientras que Borenstein es un habitual del MonsterVerse que ya ha rubricado los guiones de 'Godzilla', 'Kong: La Isla Calavera' y 'Godzilla: El rey de los monstruos'.

La dirección de fotografía correrá a cargo de Ben Seresin, sobradamente familiar con el blockbuster tras su participación en 'Dolor y dinero', 'Guerra mundial Z', la discutible versión de 'La momia' protagonizada por Tom Cruise en 2017 o una 'Transformers: La venganza de los caídos' que sirve de carta de presentación a sus sobradas capacidades para capturar en cámara escenas de destrucción a gran escala.

En el departamento de diseño de producción figuran los nombres de Tom Hammock —colaborador habitual de Wingard desde 'Tú eres el siguiente'— y de Owen Paterson, en cuya filmografía figuran largometrajes de la talla de la trilogía 'Matrix', 'Capitán América: Civil War' o la arriesgadísima en términos visuales 'Dioses de Egipto'.

Para cerrar este apartado, no podríamos dejar pasar al compositor Junkie XL, quien nos atronó con sus descomunales composiciones para 'Mad Max: Furia en la carretera', y que tiene pendiente por estrenar el esperado Snyder Cut de 'Liga de la justicia'.

Reparto y protagonistas de 'Godzilla vs. Kong'

'Godzilla vs. Kong' traerá de vuelta a algunos de los personajes a los que ya hemos visto en largometrajes anteriores de la saga, como la Madison Russell de Millie Bobby Brown, el Mark Russell de Kyle Chandler o la doctora Ilene Chen de Zhang Ziyi; todos ellos de 'Godzilla: El rey de los monstruos'.

Junto a ellos, entre las nuevas incorporaciones destacan Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Eiza González, Brian Tyree Henry, Shun Oguri o Julian Dennison.

El argumento de 'Godzilla vs. Kong'

Según se puede extraer de la sinopsis oficial, en 'Godzilla vs. Kong' seguiremos a los protectores del simio gigante mientras intentan encontrar el verdadero hogar de la criatura; una misión que se verá interrumpida cuando Godzilla ataque el barco en el que viajan, instigado por fuerzas invisibles que podrían ocultarse en las profundidades de la Tierra.

Esta situación dará lugar a un duelo entre ambas bestias que, o mucho me equivoco, o terminarán aliándose en algún momento del filme para hacer frente a una amenaza aún mayor.

Cuándo se estrena 'Godzilla vs. Kong'

Actualmente, y después de experimentar numerosos retrasos —y un adelanto inesperado—, 'Godzilla vs. Kong' no tiene una fecha de estreno exacta en España. No obstante, su estreno estadounidense en salas de cine y en HBO Max de forma simultánea está previsto para el próximo 17 de marzo; así que, por el momento, la lógica nos dice que, tal y como ocurrió con 'Wonder Woman 1984' —estrenada bajo condiciones similares—, su desembarco en nuestros cines podría llegar en torno al 10 del mismo mes.

Tráilers, imágenes y pósters

Tráiler

Posters e imágenes