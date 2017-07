Sitges 2017: Susan Sarandon y Yorgos Lanthimos entre los primeros nombres confirmados para el 50º aniversario

Está claro que va a ser una edición especial. Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, cumple medio siglo y se propone celebrarlo por todo lo alto con invitados especiales, programación y miniciclos a colación de este medio siglo dedicado al fantástico en sus muchas formas y estilos: para empezar estará dedicado a un mito del terror que podría sostener él solo la programación completa, Drácula.

Pero hay mucho más: para empezar, nombres propios e invitados de relumbrón. La más llamativa de las personalidades anunciadas por el director del festival, Ángel Sala, en la presentación de la edición 2017 esta mañana, será Susan Sarandon, protagonista de hitos del fantástico como 'The Rocky Horror Picture Show' o 'El ansia'. De la primera se ofrecerá una sesión especial que contará con la presencia de la actriz.

Entre los principales títulos anunciados para este año está 'The Killing of a Sacred Deer', esperadísima incursión en el terror de Yorgos Lanthimos, director de 'Canino' o 'Langosta', protagonizada por Colin Farrell y Nicole Kidman. O la recién desvelada 'My Friend Dahmer', acerca de la aparentemente normal adolescencia del asesino en serie. O la indie e inquietante 'The Endless', que ya está dando que hablar en su paso por festivales.

Más nombres propios del género: Ana Lily Amirpour, directora de 'Una chica vuelve a casa sola de noche', que quiere volver a sorprender con una distopía caníbal, 'The Bad Batch'. Y, por supuesto, Takashi Miike, eterno habitual de Sitges y que traerá su habitual carretilla de películas: 'Blade of the Immortal', basado en un manga de samuráis de éxito, el drama con presencia extraterrestre 'Before We Vanish' y, ya en sesiones de medianoche, 'The Mole Song: Hong Kong Capriccio'.

Habrá diversidad de países e idiomas, como siempre en Sitges: del drama fantástico venido de Hungría 'Jupiter’s Moon' a la mexicana 'El habitante' de Guillermo Amoedo; y de la brasileña 'As boas maneiras' a 'Musa', el regreso al terror puro de Jaume Balagueró. Y de la española 'Maus', de Gerardo Herrero a la rusa 'Salyut-7'.

Otros cines fantásticos

Fuera de la sección oficial y de fantástico puro, el resto de los apartados que dan vida al programa abren los géneros a muchas otras opciones, como cada año. En la sección Órbita veremos el thriller coreano 'La villana', de Jung Byung-gil, 'Wind River', opera prima de Taylor Sheridan que se llevó el premio al mejor director en la sección Un Certain Regard en Cannes 2017, o los thrillers franceses 'Mon garçon' o 'Le serpent aux mille coupures'.

'Kuso', calificada en Sundance como “*la película más asquerosa del mundo*”, estará entre las propuestas más arriesgadas del año.

Panorama Fantástico, dedicado a películas más arriesgadas y extremas, también tiene propuestas jugosísimas, como la taiwanesa 'Mon mon mon Monsters!' de Giddens Ko, el body horror alemán 'Replace', y las canadienses de bebés poseídos y sectas maléficas 'Still / Born' y 'The Heretics'. La experimentación y el toque artie, siempre presente en la inclasificable sección Noves Visions, vendrá abanderada este año por títulos como 'Boys in the trees', la ucraniana 'A Gentle Creature', la muda 'Arder', el thriller 'Fashionista', o 'Kuso', calificada en Sundance como “la película más asquerosa del mundo”.

Por supuesto, habrá espacio para la animación en la sección Anima't, con otro aniversario: 100 años de anime. Algunos títulos previstos para este año son 'Lu Over the Wall', de Masaaki Yuasa, ganador del premio al mejor largometraje en Annecy, 'A Silent Voice', de Naoko Yamada y ya fuera del ámbito japonés, 'Tehran Taboo' o 'Mutafukaz'. Y entre los documentales, 'King Cohen', 'Mansfield 66/67', '78/52' y 'Drácula Barcelona'.

Y dejamos para el final los maratones del cine más extremo y zetoso del año. El inevitable Sion Sono trae la posiblemente indescriptible 'Tokyo Vampire Hotel', y Yoshihiru Nishimura presenta 'Meatball Machine Kodoku'. El complemento perfecto para las madrugadas está en la siempre subterránea sección Brigadoon, que presentará la comedia 'Sheborg', de Daniel Armstrong, la aterradora 'The Terror of Hallow’s Eve', o el documental 'Tax Shelter Terrors: The Real Story of Canadian Cult Film'.

También cabe destacar la colaboración entre Sitges y Netflix, que llevará a la celebración de un evento especial para acompañar el estreno de la segunda temporada de 'Stranger Things' o la proyección en pantalla grande de la coreana 'Okja', que estamos seguros que será recibida con menos melindres que en Cannes.