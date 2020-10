Sitges 2020: 13 películas imprescindibles de la próxima edición del Festival de Cine Fantástico de Cataluña

En medio de un 2020 tan convulso, deprimente y horrendo como este, un pequeño oasis para escapar de la realidad durante unos días es más necesario que nunca. Por suerte, en pocos días, el Festival de Sitges volverá a abrir sus puertas para brindarnos diez jornadas del mejor cine fantástico para hacer más llevadera la recta final del año.

Para ir calentando motores de cara a la nueva edición del certamen, os traigo una selección con trece títulos de lo más variopintos, que considero imprescindibles, y que no me pienso perder durante mi estancia en la costa sitgetana.

‘Mandibules’

Desde que descubriese su obra en la edición 2010 del festival con la demencial ‘Rubber’, mi relación con la obra y milagros de Quentin Dupieux se ha traducido en un amor incondicional que ha crecido largometraje tras largometraje. Por eso, es de rigor que su nueva excentricidad, que incluye moscas gigantes, a una Adèle Exarchopoulos pasadísima de vueltas, y ese impecable tratamiento visual marca de la casa, encabece esta lista.

‘Kandisha’

Otros habituales del certamen son los realizadores galos Alexandre Bustillo y Julien Maury, que ya nos dejaron con el corazón en un puño con su brutal debut ‘Al interior’ en Sitges 2017. Esta edición vuelven a la carga con ‘Kandisha’, un relato de terror sobrenatural centrado en una criatura vengativa extraída del folclore marroquí; un punto de partida de lo más interesante.

‘Possessor’

Brandon Cronenberg, hijo del eterno rey de la nueva carne David Cronenberg, regresa a Sitges ocho años después de su notable ópera prima ‘Antivirial’ con un segundo thriller en clave sci-fi, protagonizado por Andre Riseborough, y que promete seguir explotando los tics y temas que en encumbraron a su padre desde su propia perspectiva. Queda por ver si el bueno de Brandon logra quitarse el sambenito de la herencia familiar.

‘Archenemy’

Adam Egypt Mortimer firmó la que, probablemente, fue la gran sensación de la pasada edición del Festival de Sitges: ‘Daniel no es real’. Este año, el director y guionista vuelve a la carga cambiando de tercio con ‘Archenemy’, una película de acción protagonizada por Joe Manganiello y producida por los responsables de ‘Mandy’ que tiene una pinta realmente espectacular.

‘Host’

Y, hablando de sensaciones, la sección Seven Chances nos dará la oportunidad de disfrutar en pantalla grande del fenómeno low-cost del año: una ‘Host’ que, rodada con cuatro duros a través de Zoom durante la cuarentena por la COVID-19, ofrece un festival de tensión, sustos y terror sobrenatural condensado en 56 minutos para el recuerdo.

‘The Reckoning’

‘Dog Soldiers’, ‘The Descent’, ‘Doomsday’... Con este nivel de referentes es de rigor estar esperando como agua de Mayo lo nuevo de el artesano británico Neil Marshall, que en esta ocasión nos sumerge en el mundo de la brujería en un par de horas que prometen un festival de violencia y esa oscuridad en la que tan bien se desenvuelve el director a la hora de rodar.

‘Peninsula’

Ah... ¿qué sería del Festival de Sitges sin una buena ración de cine coreano? Esta edición no destaca por el número de producciones gestadas en el país asiático, pero cuando una de ellas es la secuela de la genial ‘Tren a Busan’ de Yeon Sang-Ho —que ganó el premio a mejor director en la edición de 2016—, la cosa compensa con creces. Acción no-muerta de primera que apuesta por el “más grande y mejor” respecto a su predecesora.

‘May The Devil Take You Too’

Sin abandonar el continente asiático, no podríamos olvidarnos de nuestros queridos indonesios, que regresan a la costa sitgetana representados por Timo Tjahjanto y su ‘May The Devil Take You Too’, secuela del salvaje filme de posesiones que cautivó al respetable el mismo año en que su director nos dejó picuetos con el festival de caras partidas de ‘The Night Comes For Us’.

‘Comrade Drakulich’

No todo va a ser pasarlo mal en Sitges; también hay lugar para echarse unas buenas risas de la mano de las propuestas más disparatadas. Un buen ejemplo es esta ‘Comrade Drakulich’, que nos transporta a la Hungría comunista de los años 70 para seguir a un héroe de la revolución cubana que debe tener cierta apetencia por la sangre...

‘The Dark and The Wicked’

Bryan Bertino, director de ‘Los extraños’, nos dejó hace cuatro años un sabor de boca regular con su regreso a la gran pantalla en ‘El monstruo (The Monster)’. Por suerte, este 2020 tiene la oportunidad de redimirse con esta historia sobre el duelo y la pérdida que aspira a ser la hora y media más desasosegante que veremos en el certamen.

‘Relic’

En la línea de ‘The Dark and The Wicked’, ‘Relic’ nos sumerge en el núcleo de una familia atormentada por una demencia que ataca con dureza a mujeres de tres generaciones. La debutante Natalie Erika James debuta con un largometraje que aspira a jugar en la liga de títulos como ‘Hereditary’, en los que el horror se vela poco a poco entre los fotograbas hasta meterse bajo la piel.

‘My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To’

‘My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To’, debut del director y guionista Jonathan Cuartas, llega a Sitges tras ganar el premio especial del jurado en el Festival de Tribecca; y lo hace extrayendo oro de un presupuesto limitado con un relato en el que se retuerce el mito del vampiro para explorar los demonios de la familia y la muerte.

‘Malnazidos’

Terminamos nuestra selección de imprescindibles de Sitges 2020 con la cinta inaugural de esta edición del Festival. Coridigida entre Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, ‘Malnazidos’ nos lleva directos a una Guerra Civil Española en la que los muertos comienzan a levantarse de las trincheras, forjando alianzas imposibles entre los bandos rivales para combatir la amenaza zombi.

El Festival de Sitges 2020 tendrá lugar entre los próximos 8 y 18 de octubre, y allí estaremos para informaros de todo lo que ocurra en una edición tan atípica como necesaria.