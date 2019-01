Brian May defiende 'Bohemian Rhapsody': "El error que cometieron los críticos fue reseñar el tráiler en lugar de la película"

Los críticos siempre han tenido mala fama. A nadie le gusta que venga un supuesto experto a evaluar su trabajo, y ponga pegas. O que destroce una obra que ha entusiasmado al público. ¡Vaya experto, no se enteró de nada! ¡Seguro que está frustrado! ¡Hay que disfrutar, no pararse a buscar fallos! Todos los años hay películas que dividen a crítica y público pero lo gracioso es cuando esos éxitos populares son premiados.

Estallan cabezas. Volvió a pasar en los Globos de Oro. Muchos se rasgaron las vestiduras cuando 'Bohemian Rhapsody' se impuso en la categoría de mejor película dramática. Y hay quien olvida un detalle fundamental: el galardón lo decidieron periodistas. La Asociación de la prensa extranjera de Hollywood. Algo sabrán, digo yo. Ahora llega Brian May para aportar su peculiar punto de vista sobre la controversia.

El guitarrista de la mítica banda Queen, que además es productor ejecutivo de 'Bohemian Rhapsody' y fue clave en la toma de importantes decisiones (como el casting de Rami Malek para encarnar a Freddie Mercury), se refirió a las malas críticas recibidas por el biopic. En su opinión, el problema es que toda esa gente se quedó con lo que vio en el tráiler y fue incapaz de rectificar al ver la película. Sus palabras:

"El error que cometieron los críticos fue reseñar el tráiler en lugar de reseñar la película. Sacaron conclusiones. Una vez que la gente se posiciona, es difícil que se retracten".

Es su opinión. Me recuerda a lo que dijo hace poco Todd McFarlane, responsable del diseño de Venom, cuando defendió la adaptación del cómic. Según el dibujante, los críticos se equivocaron al no tener en cuenta la edad del público al que se dirige 'Venom'. Y ahora May opina que el problema es que se juzga una película entera por el tráiler. Los problemas nunca están en la película, claro...

Como dije antes, no creo que 'Bohemian Rhapsody' sea una de las mejores películas del año, mis favoritas son otras, aunque posee momentos emocionantes, una gran banda sonora (¿quizá porque soy fan del grupo?) y Malek está sensacional. No me sorprende el éxito en taquilla ni que haya gente alegrándose por el triunfo en los Globos de Oro. Puesto a elegir, prefiero que gane ésa en lugar de la sobrevaloradísima 'Black Panther'.