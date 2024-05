Aterriza en Max México una descomunal epopeya de la ciencia ficción, y la película más taquillera del año

Con sus 859 millones de dólares recaudados, 'Dune: Parte 2' no es solo la película más lucrativa de 2024, también una de las más recomendables. Si hace apenas un par de meses la teníamos en la gran pantalla en todo el mundo, ahora el film llega con mucha fuerza a Max México para que podamos apreciar al máximo su espectáculo desde donde queramos.

Esta esperada secuela completa la dupla que el director canadiense Denis Villeneuve empezara en 2021, y que protagonizan entre otros grandes rostros Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Fergusson o Javier Bardem. 'Dune: Parte 2' sigue de manera muy continuista los hechos de la película original, con Paul Atreides y Lady Jessica habiendo llegado a los fremen, y la difícil tarea pendiente de ganarse su simpatía.

La culminación de una adaptación imposible

Es más que simpatía lo que Paul necesita aquí, sin embargo. El duelo entre identidades vuelve a ser una pieza clave de la historia, con un Paul vengativo contra los Harkonnen y fiel a su herencia aristócrata de los Atreides, a la vez que su corazón se va sintiendo más y más parte de los fremen. Con una duración de 2 horas y 46 minutos, hay espacio para todo aquí, desde grandes escenas de acción a romance, humor y aventura.

Para aquellos que no estuvieran dentro de la saga, no hay mejor momento para hacerlo que ahora. La secuela tuvo aún mejores críticas que la anterior. En Total Film eran muy tajantes, afirmando que se trataba de "una maravilla técnica indiscutible, que prácticamente deja a su predecesora de Oscar en el polvo". En New York Post se sumaban a admirar el espectáculo, diciendo que "la sequía del blockbuster" había terminado con ella. En su crítica para Espinof, Jorge Loser lo llamaba "un nuevo estándar para el cine de acción y fantasía".

Para los fans de los libros, esta película supone la adaptación definitiva de la novela original. Villeneuve ha comentado su deseo de hacer una película más, adaptando 'Dune Messiah' y haciendo de esta saga cinematográfica una trilogía. La adaptación del resto de los libros se queda en el aire, pero el universo se expandirá con el estreno de una serie para Max centrada en las Bene Gesserit.

