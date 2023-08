"Cuatro parece un buen número". El creador de 'The last of us' desvela que sus planes de la serie de HBO aún no están cerrados del todo

Si no sois jugadores de videojuegos es posible que no sepáis nada de la controversia que hubo en el estreno de 'The last of us 2', que daba un giro de 180 grados a la narrativa de la primera parte e introducía un nuevo personaje al que tendríamos que aprender a entender tras una presentación fortuita. Estoy intentando no hacer spoilers porque serán vitales para la segunda temporada de 'The last of us', que muchos dimos por hecho que sería la penúltima... pero en la que puede haber sorpresas.

The l4st of us

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Craig Mazin ha desbaratado los planes que todos teníamos en la cabeza (una temporada para el primer juego, dos para el segundo) declarando que aún no han decidido cuánto va a durar la cosa. "Nunca se sabe, puede que al final sean tres o cinco. Pero cuatro parece un buen número", ha dicho, afirmando que la duración de las temporadas en sí mismas también puede cambiar si es necesario.

Algunas temporadas, debido a la historia que estamos contando, necesitarán menos episodios y otras necesitarán más. La buena noticia es que el público quiere más. Pero no complaceremos este deseo cuando escuchen cuántos episodios se van a anunciar. Y si no les gusta cuántos episodios hay en una temporada porque quieren más, bueno, pues vale.

Tiempos aciagos para los que esperaban temporadas larguísimas, por lo que parece: "Cuando todo esté acabado, creo que el plan estará, con suerte, claro. No sé si alguna temporada tendrá el mismo número de episodios, de hecho. Pero qué más da, el número no es importante. Lo que es importante es que al llegar al final de la temporada digan 'Fue buena'". Eso esperamos... aunque los que no han jugado a la secuela y no saben lo que les espera van a montar en cólera tras el primer episodio, seguro al cien por cien. Es inevitable.

