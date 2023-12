Es el gran fenómeno cinematográfico del año y ya se puede ver en HBO Max. Una comedia colorida que celebra la vida y que es más maravillosa de lo que nadie podía imaginar

Había prácticamente todos los motivos para ser escéptico, en un panorama donde cualquier propiedad intelectual ya tiene película en proyecto sin importar cómo pueda salir. En un momento donde da igual que un cineasta de prestigio indie termine involucrado, porque va tener mil notas de estudio y de ejecutivos que complacer antes que hacer una película de verdad.

Uno siempre se siente seguro jugando la carta del cinismo, pero los pronósticos quedaron desafiados. No iba a interesar, pero poco a poco el planeta iba quedando fascinando con imágenes del rodaje, con los tráilers, con la absoluta desvergüenza rosa que ha terminado dando forma al mayor fenómeno cinematográfico de 2023. Al final, 'Barbie' ganó la partida.

Todo es fabuloso (y rosa)

Aunque más ganó Greta Gerwig, saliéndose con la suya en su odisea fantástica de autorealización cargada de comedia y con la muñeca más famosa de coartada. Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizan y dan lo máximo para llevar a cabo una visión muy particular de esta creación. Un enfoque muy acertado que ya se puede ver en streaming a través de HBO Max.

Tras una fabulosa parodia de '2001: Una odisea en el espacio', la película nos presenta el mundo de Barbieland, donde las diferentes Barbies disfrutan al máximo de sus ocupaciones y fiestas pensando que están teniendo un impacto positivo en el mundo real. De repente, la Barbie estereotípica de Margot Robbie empieza a mostrar imperfecciones, teniendo pensamientos sobre la muerte y con sus talones pisando el suelo. La única manera de resolver sus problemas es viajar al mundo real y contactar con la niña que juega con ella para resolver sus problemas.

Desde esa narración introductoria ya vemos claro que Gerwig va con todas en una visión algo complicada del impacto de su protagonista en el movimiento feminista y la realización personal de las mujeres. A partir de ahí, con un diseño de producción extraordinario y un gran uso de la sátira a ratos absurda, a ratos metacinematográfica, para señalar la hegemonía de sistemas como el patriarcado, empleando además la propia Barbieland para plasmar el impacto que tienen.

'Barbie': para Barbies y Kens

Pero más interesante aún que esa fenomenal comedia, que tiene una increíble capacidad de acierto gracias a un fantástico e interminable reparto de secundarios, es el corazón que Gerwig acaba introduciendo en una película que perfectamente podría haber prescindido de él. Al igual que en sus anteriores películas, la directora se centra en la compleja búsqueda de su protagonista de su papel en un mundo lleno de caos, de su identidad más allá de papeles asignados, encontrando también una interesante reivindicación de la vida con todos sus altibajos.

Hace un gran uso de los recursos a su disposición, desde lo visual con esos diseños y esa fotografía colorida de Rodrigo Prieto hasta una banda sonora bastante potente que acerca la película a ratos al género musical. Gosling brilla robando escenas, arrancando las mejores risas en su fascinante reivindicación de los Ken, y Robbie resulta absolutamente emocionalmente. Aunque no todo brille con purpurina (esa escena de persecución se siente un trámite con el que sí que ha tenido que tragar), Gerwig ha hecho una maravillosa película con la que no contábamos. Aunque haya gente que se entierre en su sombrero imaginario para no entrar, 'Barbie' es todo un triunfo perfectamente disfrutable para todo el mundo.

