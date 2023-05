Es una de las películas peor escogidas por Steven Spielberg y ya se puede ver en HBO Max: un inconsistente melodrama con potencial para mucho más

Que los nuevos tiempos estén dando oportunidades más relevantes a perspectivas que eran minoría es algo que está provocando cómicas rasgadas de vestiduras, en lugar de considerar que lo artístico siempre sale favorecido cuando se incluyen nuevas voces con otras maneras de hacer las cosas. Porque si el cine es una fabulosa ventana a la vida de otros, o a otros mundos, contar con historias diferentes será siempre positivo.

Por supuesto entra en cuestión quienes son más adecuados para contar según qué historias. Se puede considerar que cualquiera con suficiente empatía e interés por dichas historias debería ser apto para contar lo que vea apropiado, pero al mismo tiempo existen autores con perspectivas más cercanas a lo que se va a contar que podrían ser más apropiados. Sobre todo porque lo primero no garantiza un buen resultado, y ahí está 'El color púrpura' para demostrarlo.

Lo que el ego se llevó

No es que Steven Spielberg no haya sabido contar historias sobre crueldad y actos terribles, porque ahí está 'La lista de Schindler'. No obstante, ahora se puede ver a través de HBO Max esta adaptación que hizo de la importante novela de Alice Walker, que representa uno de los mayores errores de cálculo de su carrera. No porque le falte empatía o porque no tenga el color de piel correcto, sino porque tomas las decisiones que impiden al relato funcionar como debe.

Whoopi Goldberg interpreta a esta joven mujer negra que vive en el Sur de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Su vida está plagada de dolor y humillaciones, ya que desde niña ha sufrido abusos sexuales por parte de su padre y luego es forzada a casarse con un cruel déspota que la trata como una esclava mientras ambiciona también a su hermana.

Un duro relato sin duda, que Spielberg trata de abordar desde el melodrama clásico, aunque saturado con algunos de sus peores vicios. El director iba a la historia "con un chip en la espalda" como se dice en Estados Unidos, viniendo del reinado absoluto en el cine comercial con sus películas de Indiana Jones o 'E.T. El extraterrestre', indudables éxitos que sin embargo no pasaban el corte académico. 'El color púrpura' iba a ser su "salto de madurez" que iba a hacer que en los Oscars no le ignorasen nunca más, aunque este fuese más pretendido que conseguido.

'El color púrpura': error de cálculo

Cierto, 11 nominaciones son impresionantes incluso aunque no ganase ninguna, mostrando que había apelado a los gustos de la Academia. No por ello deja de ser un tremendo error de cálculo por su parte su aproximación a la historia, recargada con su particular sensibilidad y por sus intenciones de hacer un drama épico en la vena de 'Lo que el viento se llevó', cuando el material requiere un tono más crudo e íntimo que de más espacio a aristas y complejidad. Spielberg no estaba en ese punto como cineasta, y él mismo vio con el paso del tiempo que no era la mejor opción para adaptar un relato con bastante potencial.

No ofrece una mala película, porque el músculo cinematográfico de Spielberg no lo permite. Interpretaciones como la de Goldberg son fabulosas, la producción da una buena ambientación aunque la fotografía opte por un toque chillón que rompe ese encanto, y hay un buen instinto para saber dónde colocar la cámara. La película está innegablemente narrada de manera aceptable. No por ello deja de ser una obra donde su director quiere justificar muchas cosas (que puede contar esta historia, que puede apelar al público adulto), en lugar de contar a estos personajes. Vamos, que no está entre sus películas más lucidas.

