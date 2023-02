Steven Spielberg ya indagó en su pasado antes de 'Los Fabelman': este revelador documental arroja otra luz sobre su filmografía y se puede ver en HBO Max

Las confesiones y reflexiones de la infancia están siendo constantes para muchos cineastas veteranos en los últimos años, y Steven Spielberg no ha sido ajeno al fenómeno. Tras la muerte de sus padres ha decidido mirar a su propio pasado, a su familia, y como su pasión por el cine ha entroncado directamente en su relación con ellos. El resultado es 'Los Fabelman', una película que trata de poner en orden las piezas de un puzzle muy complejo.

Hay mucho que apreciar en esa película, aunque tenga dentro de sí ciertos problemas que chocan de manera directa con la idea que Spielberg trata de defender. Como mínimo, obliga a mirar con otros ojos su obra anterior, como aborda las figuras paternas y la religión. Aunque, en cierto modo, eso ya lo hicieron otros por él con su conveniencia en el documental 'Spielberg'.

Quién es Steven

Susan Lacy hace un repaso a la vida y obra del director más trascendente de Hollywood de los últimos 50 años en esta película que se puede ver en HBO Max. Con comentarios del propio Spielberg, así como de muchas de las personas con las que ha trabajado de manera muy cercana en su larga trayectoria y también de los miembros de su familia (sí, también sus padres), tenemos aquí un interesante foco arrojando luz hacia películas que nos sabemos de memoria pero todavía podemos encontrarles más cosas.

Desde el comienzo con el impacto que tuvo en él 'Lawrence de Arabia' a la hora de pensar en imágenes y en cómo explorar personajes hasta sus diferentes momentos vitales que han motivado las diferentes decisiones creativas que ha tomado. La relación con sus padres y su divorcio, la idea de permanecer como un niño grande para no perder la ilusión por rodar, sus reflexiones sobre el judaísmo, su espíritu patriota en determinados momentos. Quizá falte alguna mención al 11 de septiembre para terminar de mostrar el mundo a su alrededor.

Pero claro, hablamos de un documental donde el propio director se involucra profundamente, así que va a tender sobre todo hacia la hagiografía, pisando con mucha suavidad los momentos más espinosos de su vida (sus fracasos comerciales, el cuestionamiento de su idoneidad para dirigir películas como 'El color púrpura' y mucho más). No obstante, es una gran pieza para reforzar el análisis sobre un cineasta que, en muchos aspectos, ha cambiado el cine.

'Spielberg': cine con perspectiva y claridad

Es siempre estimulante ver a un profesional describiendo su trabajo, especialmente cuando parece que va a humanizarse diciendo que no tiene claro cómo va a plantear una escena (cómo dirigir a los actores, dónde colocar la cámara) hasta que está ese día en el set. Claro, luego ves cómo de manera instintiva lo encuadra todo de maravilla y te hace sentir pequeñísimo, incapaz de poder leer el cine con la misma claridad e inteligencia que él.

Por supuesto, es imprescindible tener lo suficientemente controlada su filmografía si no quieres que te la chafen. Por otro lado, ver 'Spielberg' te da muchas ganas de volver a alguna de sus películas, desde las favoritas a aquellas que quizás no te terminaron de entusiasmar. Es posible que Lacy no transcienda mucho de lo que sería un increíble extra de DVD, pero si el objetivo es ayudar a contagiar el entusiasmo por Steven, cumple de maravilla con ello.

