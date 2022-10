Es una de las películas de superhéroes más entretenidas del cine reciente y fracasó injustamente en cines: llega a HBO Max una incomprendida aventura de DC

Me ha sorprendido descubrir que no ha sido hasta este miércoles 20 de octubre cuando 'Wonder Woman 1984' ha empezado a estar disponible en HBO Max en España. Recordemos que se trata de una producción original de Warner que forma parte del Universo Extendido de DC, pero ni por esas. Otra losa para una película incomprendida que fracasó injustamente en cines.

Por qué merece la pena recuperarla

Recuerdo que en su momento se encumbró a 'Wonder Woman' para que luego las críticas fuesen mucho más duras con su secuela, algo que no comparto para nada. Es verdad que su enfoque es más sencillo e inocente, llegando a parecer que recupera la idea de que las historias de superhéroes estaban orientadas en su momento a los más pequeños de la casa, pero como tal funciona de maravilla a poco que uno ponga de su parte para dejarse llevar.

Es cierto que hay alguna decisión de guion controvertida -pienso sobre todo en un detalle relacionado con el regreso de Chris Pine a la saga-, pero lo que predomina aquí es la idea de que la protagonista representa esa esperanza casi idílica que el cine de superhéroes ha ido dejando de lado en beneficio de enfoques más adultos. Hasta el punto de que Wonder Woman está aquí más cerca de Superman que lo que cualquier aventura del hombre acero reciente haya logrado.

Eso lleva a que Patty Jenkins imprima al relato un tono a contracorriente, muy en la línea de lo colorida que resulta 'Wonder Woman 1984' en el apartado visual. A cambio, puede dar la sensación de ser descuida en algunos aspectos narrativos, pero sin perder nunca el sentido de la maravilla necesario para que un espectáculo así pueda brillar.

A eso hay que añadir que las escenas de acción tienen ese toque impresionante que uno espera de este tipo de producciones, pero aquí la historia gira más alrededor de los peligros de conseguir aquello que deseas y cómo eso puede acabar volviéndose en tu contra. Con un puntito absurdo que puede provocar rechazo, sobre todo por las actitudes de los villanos, pero que a mi juicio encaja muy bien dentro del ecosistema que plantea la película. Otra cosa es que simplemente se esperase que fuese más de lo mismo respecto a 'Wonder Woman'.

Por desgracia, 'Wonder Woman 1984' fue un indiscutible fracaso en taquilla -costó 200 millones de dólares y apenas recaudó 169-, en parte provocado por su estreno simultáneo en HBO Max.

