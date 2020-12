'Escuadrón suicida': la reunión de supervillanos de DC es un batiburrillo de ideas que logra entretener

Marvel ya había conquistado al público con el MCU cuando DC quiso hacer lo mismo con el DCEU. Y lo intentó de forma tan precipitada que su éxito nunca ha sido equiparable al de su gran rival. Uno de los principales problemas es que se empeñaron en construir la casa por el tejado e ir de forma casi directa a los crossovers, no dejando en ningún momento que los personajes respiraran.

Al menos así fue hasta que los muy buena acogida de títulos como 'Wonder Woman' o 'Aquaman' les llevó a replantearse su estrategia. Antes de eso hubo películas que sufrieron por querer meter demasiadas cosas y una de ellas fue 'Escuadrón suicida', sobre la cual se generaron unas tremendas expectativas a través de su campaña promocional que luego la película firmada por David Ayer no pudo cumplir.

Muchos desajustes

Hoy laSexta recupera 'Escuadrón suicida' a partir de las 22:30, una oportunidad ideal para volver a hablar de una cinta en la que se nota que los productores metieron mucha mano y no dejaron a Ayer plasmar su visión en pantalla. La principal consecuencia de ello es una producción con una narrativa anárquica que acaba condenando la película a cierta superficialidad.

Además, todo se descontrola en más de una ocasión, especialmente en un último acto directamente para el olvido. Además, el Joker de Jared Leto es probablemente la peor encarnación hasta ahora de este carismárico villano. Veremos si la cosa mejora con su anunciada reaparición en el montaje de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia'.

¿Qué nos queda entonces para no hacer lo mismo que DC -recordemos que en 2021 llegará una película que al mismo tiempo funcionará como secuela y reboot con James Gunn al mano- y mandar la película a la papelera de reciclaje? Sobre todo su reparto del grupo de "héroes", donde incluso se consigue que Jai Courtney no sea una molestia, cosa habitual en él.

Es verdad que Will Smith y Margot Robbie son los que cuentan con un mayor protagonismo, pero el resto también aporta lo suyo para que este batiburrillo de película tenga cierto encanto más allá de su impresionante acabado visual en algunos momentos -en otros la cosa cambia, sobre todo por ese descontrol al que aludía antes-.

También son ellos los que ayudan a que peculiar ligereza de la que 'Escuadrón suicida' hace gala en muchos momentos llegue a funcionar en más de una situación. Uno realmente puede llegar a creerse que ese extraño grupo de supervillanos forme no una familia, pero sí un equipo de lo más particular. Eso no quita para que lo que yo quiera ver no sea la 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder, sino esta película siguiendo los deseos de Ayer. No dudo que podría salir algo muy estimulante de ahí.

Pese a las duras críticas recibidas, lo cierto es que 'Escuadrón suicida' fue un éxito comercial, ya que costó 175 millones de dólares y recaudó más de 746 millones en todo el mundo. ¿Cuál fue el problema? Pues que 'Capitán América: Civil War' ingresó 1.153 millones ese mismo año o que hasta 'Deadpool' superó sus datos con 782 millones...