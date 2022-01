12 películas que predijeron cómo sería 2022: así imaginó el cine nuestro presente

Hace ya unos días que dimos la bienvenida a 2022, un año que esperemos nos traiga grandes alegrías a todos. En Espinof hemos querido aprovechar para hacer un repaso a 12 películas que imaginaron como sería este 2022 para ver qué escenarios plantearon, dejando en vuestras manos sopesar hasta qué punto es aún viable que acierten en algo.

'2022 Tsunami'

Producción indonesia inspirada en hechos reales que sacudieron Taiwan en 2004. Aquí los científicos colaboraron con los políticos para intentar evitar un desastre similar, pero varias falsas alarmas llevan a que la gente no se lo tome en serio y todo acabe patas arriba cuando un tsunami golpea de lleno Bangkok.

'Alien exterminador' ('Alien Intruder')

Billy Dee Williams, el inolvidable Lando de Star Wars, lidera esta película que propone que los humanos viajan de forma frecuente al espacio profundo y recurren a la realidad virtual para ejercer sus fantasías sexual. su historia gira alrededor de unos convictos que son enviados en una misión espacial para rescatar una nave perdida. Si cumplen la misión y regresan con vida, quedarán libres.

'Among the Shadows'

Un disparate que gira alrededor de la investigación de uno de los hombres de confianza presidente de la Federación Europea. Además de una conspiración para hacerse con el control del continente europeo, también hay multitud de hombres lobo y Lindsay Lohan dando vida a una vampiresa. Aquí el hecho de estar situada en 2022 es más una anécdota que cualquier otra cosa.

'Cuando el destino nos alcance' ('Soylent Green')

La sobrepoblación, la contaminación y otros problemas han llevado a que muchos vivan en la serie. Solamente en Nueva York viven 40 millones de personas, la mayoría hacinadas. En ese escenario, una empresa se ha hecho de oro produciendo un misterioso alimento de procedencia dudosa. El gran eje de la historia es investigar qué es lo que hay detrás del Soylent Green.

Crítica en Espinof

'Deham'

Esta película india plantea la existencia de una empresa que ofrece una vida de lujo al protagonista y su familia a cambio de que ellos donen sus órganos a clientes extranjeros adinerados. Obviamente las cosas no tardan en complicarse -aunque muchos de los familiares disfrutan sin más de sus nuevas vidas de lujo-, sobre todo cuando llega el momento de hacer efectivo el compromiso adquirido. Que se sepa no existe ninguna empresa así en la vida real, pero, obviamente, no es algo que se podría publicitar...

'Escape de Absolom' ('No Escape')

El Absolom del título es una isla en la que los peores criminales son abandonados a su suerte. Ray Liotta da vida al protagonista, un ex-marine que acabó con la vida de un superior tras negarse a matar a civiles inocentes, quien no tarda en descubrir que los presos se han dividido en dos grupos diferentes, escapando de uno de ellos por los pelos y formando una alianza con los otros para intentar escapar de allí. Fue la película que Martin Campbell dirigió antes de que le confiasen el relanzamiento de la saga Bond con 'Goldeneye'.

'Geostorm'

Una extraña mezcla de ideas que van desde la posibilidad de un atentado para acabar con la vida del presidente de Estados Unidos hasta la posibilidad de que una tormenta de dimensiones épicas obliga a crear una misión espacial para evitar que destroce nuestro planeta. Un loco pasatiempo encabezado por Gerard Butler.

Crítica en Espinof

'Hell Baby'

Una comedia de terror que propone que una pareja se muda a una cada encantada y ella da a luz a un bebe demoníaco en 2022, teniendo que recurrir a la ayuda de exorcistas del Vaticano.

'La cara oculta de la luna' ('Dark Side of the Moon')

El primer largometraje escrito por Carey y Chad Hayes, dúo que años después disfrutaría del éxito gracias a la franquicia 'Expediente Warren', gira alrededor de unos astronautas que quedan atrapados en el lado oscuro de la luna, lo cual les lleva a buscar refugio en una nave de la NASA abandonada a su suerte. Una cinta inspirada por 'Alien' pero recurriendo a soluciones de guion que hay que verlas para creerlas.

'La guerra del mañana' ('The Tomorrow War')

Si hacemos caso a esta superproducción de Amazon liderada por Chris Pratt, soldados del año 2051 aparecerán en diciembre de 2022 para avisar de que unos alienígenas se apoderarán del planeta en el futuro, solicitando la ayuda de voluntarios para luchar contra ellos en lo que parece una batalla perdida. Igual intentan dar con ellos antes de que arrasen con todo acaba siendo mejor idea...

Crítica en Espinof

'Perseguido por su pasado' ('Time Runner')

Un poco el reverso de 'La guerra del mañana', ya que el protagonista encarnado por Mark Hamill logra viajar atrás en el tiempo desde 2022 hasta 1992. El motivo es que la humanidad ha sido superada por fuerzas alienígenas en el presente, pero en el pasado descubrirá que puede cambiar el futuro y hará todo lo posible para que estemos mejor preparados de cara a esa invasión. Eso sí, como hilo conductor hay una trama que deja claro que no estamos más que ante una película intentando exprimir el éxito de 'Terminator'.

'The Purge: La noche de las bestias'

Imposible que el futuro que predice sea cierto, ya que entonces deberíamos haber tenido purgas desde 2014. La primera entrega de la saga llega con ese sádico suceso anual ya establecido para seguir la historia de la familia Sandin, con el padre interpretado por Ethan Hawke habiendo ganado una fortuna gracias precisamente a sus sistemas de seguridad para protegerse esa noche tan señalada del año...

Crítica en Espinof