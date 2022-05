14 películas imprescindibles para ver este fin de semana (27-29 de mayo): 'Top Gun: Maverick', 'Veneciafrenia', 'Tenet' y más

El último fin de semana de mayo de 2022 está a punto de llegar y en Espinof no podíamos faltar a nuestra repaso habitual al cine más destacado de estos días. Un poco más abajo encontraréis las 14 películas imprescindibles que he elegido para este fin de semana, y quizá haya suerte y alguna sea de vuestro interés.

Me gustaría recordaros antes de centrarnos en las elegidas de hoy que también tenemos una lista con 4 películas indispensables que abandonan Netflix a final de mes. Y si queréis tener más variedad, aquí tenéis nuestra selección de grandes películas de ciencia ficción que fracasaron injustamente y podéis ver en streaming o esta otra de alucinantes películas de terror en plataformas.

En cines

'Top Gun: Maverick'

Más de 35 años hemos tenido que esperar para ver cómo continúan las aventuras del personaje interpretado por Tom Cruise, pero vaya si ha merecido la pena, pues es una película mucho mejor y más entretenida que su predecesora. Un espectáculo de primera que exige ser visto en pantalla grande para disfrutarla como se merece.

Crítica de 'Top Gun: Maverick'

'Jujutsu Kaisen 0' ('Gekijouban Jujutsu Kaisen 0')

Una película que funciona a modo de precuela para el anime de moda. Llega con algo de retraso a nuestro país, pero nadie duda de que sus fans están deseando poder verla en pantalla grande para llenar así ciertos vacíos sobre sus personajes favoritos.

Crítica de 'Jujutsu Kaisen 0'

En streaming

'Veneciafrenia'

Álex de la Iglesia dio el pistoletazo de salida a The Fear Collection con una película de terror con cierto espíritu improvisado, generosa en escenas violentas y uso de la sangre, pero también un tanto irregular y que se cierra de forma totalmente inesperado. La encontraréis en Amazon Prime Video.

Crítica de 'Veneciafrenia'

Pentalogía original de 'El planeta de los simios' ('Planet of the Apes')

Todo el mundo a estas alturas debería haber visto ya 'El planeta de los simios', un clásico indiscutible del cine de ciencia ficción, pero si no es el caso, al final está disponible en streaming. Y también sus secuelas, en las que cuales se llegaron a manejar conceptos loquísimos que seguro sorprenderán a más de uno en la actualidad. Tenéis la saga completa de cinco películas ya disponible en Disney+.

Crítica de 'El planeta de los simios'

En formato físico

'Top Secret!'

Esta semana no hay ninguna novedad reseñable en formato físico, así que recupero un lanzamiento que se me pasó por algo la semana pasada, ya que no ha sido hasta ahora que esta mítica comedia protagonizada por Val Kilmer se ha editado en blu-ray en España. ¡Y con extras! Que a Paramount muchas veces parece que se le olvida incluirlos en nuestro país...

En televisión

'Retorno al pasado' ('Out of the Past')

Un clásico indispensable del cine negro y quizá la mejor película de Jacques Tourneur, lo cual son palabras mayores teniendo en cuenta ciertos títulos de su filmografía. Todo en ella funciona de manera prácticamente impecable, desde el reparto al dibujo de los personajes, pasando por el trabajo de puesta -ojo también a su fotografía- o el guion. Si solamente podéis ver una de toda la selección de esta semana, que sea 'Retorno al pasado'.

Viernes a las 22:15 en Trece

'Legítima defensa' ('The Rainmaker')

Francis Ford Coppola demostró aquí que tenía la capacidad de hacer una película siguiendo las preferencias de Hollywood y que le saliera una muy estimable adaptación de una novela de John Grisham, muy popular por aquel entonces. Puede que no sea memorable, pero nunca hay que decir que no al cine comercial bien hecho.

Sábado a las 16:00 en La 1

Crítica de 'Legítima defensa'

'La caza del Octubre Rojo' ('The Hunt for Red October')

Una modélica película de submarinos en la que Alec Baldwin demostró estar a la altura de un personaje de la importancia de Jack Ryan por mucho que luego prescindieran de él. Además, Sean Connery lo borda como principal contrapunto al protagonista y John McTiernan demuestra una vez más su gran talento tras las cámaras.

Domingo a las 19:25 en Paramount

Crítica de 'La caza del Octubre Rojo'

'Pacific Rim'

Guillermo del Toro nos regaló una película de monstruos gigantes para dar una alegría a nuestro niño interior, pues tengo bien claro que me hubiese gustado aún más de haberla visto siendo un chaval. Impresionante en lo visual, es un pasatiempo de lujo que intenta ir un poco más allá de los lugares comunes más habituales de este tipo de propuestas, pero justo es destacar que el guion no es uno de sus puntos fuertes.

Domingo a las 21:30 en laSexta

Crítica en Espinof

'Tenet'

El último largometraje hasta la fecha dirigido por Christopher Nolan es una ambiciosa película de ciencia ficción que a mí personalmente no me llegó a enamorar, lo cual no supone que vaya a ser vuestro caso. Además, es cada vez más raro que se estrene un blockbuster con voz propia...

Domingo a las 22:05 en La 1

Crítica de 'Tenet'