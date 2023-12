Las 9 mayores injusticias imperdonables de las nominaciones de los Goya 2024

A veces da la impresión de que los Goya van en piloto automático hasta el punto en el que cualquiera podría haber acertado las cinco nominadas a mejor película de este año sin mucho esfuerzo. Y no porque el resto del cine español haya sido malo -ni mucho menos-, sino porque una vez que se coge una tendencia, hay que llevarla hasta el final, y nominarla en todas las categorías más representativa de la calidad global que como reconocimiento a los apartados específicos.

¿Merecía '20.000 especies de abejas', por ejemplo, la nominación a mejores efectos especiales? Probablemente no, pero sirve para engrosar sus 15 candidaturas y hacer que destaque del resto en un juego que hace de menos cintas que quizá sí merecían ese guiño, aunque no fuera compitiendo en las ligas mayores. Vamos a echar un vistazo a todo lo que la Academia se ha dejado fuera en las nominaciones de los Goya 2024, ya sea por ganas de hacer de más a otras películas... o por simple olvido repentino.

Mejor película: 'Creatura'

'Creatura' ha sido una de las grandes películas españolas del año, ganadora en la Quincena de Realizadores de Cannes, una maravilla que ha ido cautivando al público poco a poco gracias al boca-oreja y que, francamente, se merecía muchísimo más por su valentía. Un relato sobre el dolor que nos causan nuestros traumas, la importancia sobremedida (y, al mismo tiempo, la banalización) del sexo en la sociedad y la toxicidad que a veces forma parte inseparable de uno mismo. Es igualmente imperdonable que la propia directora, Elena Martín, no haga doblete como nominada a mejor actriz. Desde luego, merecía más. Mucho más.

Mejor película: 'Robot dreams'

Hay algo en España -y en el mundo del cine, en general- contra las películas de animación, a las que cuesta ver como medio y no como género. Estamos en 2023 y aún ninguna película animada ha sido nominada jamás al Goya de mejor película. Pablo Berger se une al injusto ninguneo de la Academia de películas como 'Arrugas', 'Chico y Rita', 'Unicorn wars' o 'Klaus', que podrían perfectamente competir en las categorías más grandes pero que no terminan de atreverse a nominar, en parte por una cerrazón de mente que no le hace ningún bien al cine español. 'Robot dreams' tendría que competir por mejor película (y mejor dirección) sí o sí.

Mejor actriz: Blanca Portillo ('Teresa')

Es una pena que la labor de Blanca Portillo en la película sobre la vida de Santa Teresa de Jesús haya quedado pasada por alto, quizá por culpa de un guion mucho más farragoso de lo que debería. Es una actuación brutal, maestra, de esas que elevan un personaje mucho más allá de sus propios muros. Junto a ella debería estar nominado Asier Etxeandia y, por supuestísimo, debería competir en montaje, dirección de arte y efectos especiales. Sin embargo, cuando la Academia le coge manía a una película, a ver quién les convence de lo contrario.

Mejor dirección novel: Hugo Ruiz ('Una noche con Adela')

No me fascinó 'Una noche con Adela' tanto como prometía, pero pese a todo es fácil admirar tanto el trabajo de Laura Galán como una implacable barrendera con traumas que llama a la radio buscando contar su fechoría nocturna como el de una dirección absolutamente arrebatadora, que comete los típicos errores de un director novel pero deja caer miguitas de pan para seguir con ganas la carrera futura de Hugo Ruiz. El director ya fue premiado en Tribeca, pero en España hemos decidido dejarle al margen, quizá por lucirse demasiado y hacer notar constantemente su presencia tras la cámara. Una pena (y una injusticia).

Mejor guion: 'Tierra de nuestras madres'

La pongo en "mejor guion" pero si de mí dependiese tendría una nominación a prácticamente todas las categorías de los Goya. Una película pequeña, que ha pasado desapercibida, rodada en blanco y negro, repleta de humor absurdo, con actores no profesionales y en la que se atreven a ir mucho más allá de lo que debería si quisiera seguir siendo comercial. 'Tierra de nuestras madres' ha pasado sin un solo reconocimiento por parte de una Academia que, tristemente, ha repetido el error de 'Espíritu sagrado' dando de lado al buen cine que no encaja en los parámetros de lo tradicional.

Mejor montaje: 'Asedio'

Sorprende que una película tan rompedora como 'Asedio' se haya quedado completamente fuera de las categorías principales en los Goya de 2024, particularmente en dos espacios: mejor montaje y mejores efectos especiales. Puede que la cinta de Miguel Ángel Vivas no fuera perfecta, pero, desde luego, técnicamente era impresionante (mucho más que la gran mayoría de las nominadas). De nuevo, la corriente que lleva a los académicos ha vuelto a hacer mella en el título que menos se lo merecía.

Mejor actriz: Laia Costa ('Els encantats')

Sorprende el ninguneo a Elena Trapé una vez más tras 'Blog' y 'Las distancias'. Con 'Els encantats' podría haber arañado también la nominación a mejor dirección, aunque, con lo llena que está esa categoría este año, es más razonable pensar que Laia Costa, que hace un papel excepcional en su película, podría competir por llevándose el cabezón tras el tour de force fantástico que hace durante todo un metraje de emociones contenidas que no debe permitir que salgan a la luz. Una pena que la cinta, en general, se haya quedado totalmente fuera.

Mejor fotografía: 'O corno'

Impacta el ninguneo de la Academia a la ganadora a mejor película en el Festival de San Sebastián. 'O Corno' distó mucho de encantarme, pero que en los Goya solo esté nominada a mejor actriz revelación es, cuando poco, sorprendente para una película tan impactante que causó desmayos en sus primeros pases. También demuestra la absoluta falta de conexión entre las tres patas de la industria: festivales, premios y taquilla, que no terminan de ponerse de acuerdo.

Mejor dirección de arte: 'Secaderos'

¿Cómo es posible que una película como 'Secaderos', que se la juega todo a la construcción de una criatura fabulosa muy al estilo Studio Ghibli, ni siquiera tenga representación en la gala? Es casi insultante para la cinta de Rocío Mesa, que resultaba fascinante por momentos y que, desde luego, está por encima de la gran mayoría de nominadas en la categoría. Una pena que pase sin pena ni gloria en esta segunda oportunidad tras su visto y no visto por la taquilla.

Hay más decisiones sorprendentes, como dejar fuera de mejor documental a 'El caso Padilla' o 'A los libros y a las mujeres canto', de efectos especiales a 'Hermana muerte' (aunque no podría haber sido nominada por estrenarse solo en Netflix), la espalda dada a la comedia, que una película con tanto poderío visual como 'Siete jereles' no haya tenido ni un guiño o que 'Te estoy amando locamente', el fenómeno del año, haya acabado jugando un poco por debajo de lo esperado (a pesar de su nominación a guion). El 10 de febrero sabremos, desde Valladolid, quién se lleva las estatuíllas de manera más o menos justa y quién vencerá en el duelo final entre '20.000 especies de abejas' y 'La sociedad de la nieve'. Las espadas están en todo lo alto.

