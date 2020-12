Más allá del reality de las Kardashian: cuando los famosos y sus familias meten cámaras dentro de sus casas

Aunque 'Keeping up with the Kardashians' tardó en aterrizar en España (solo algunas de sus temporadas pueden verse en Netflix y en Amazon Prime Video), nos lo hemos pasado pipa viendo cómo eran hace unos años los miembros del televisivo clan y comparándolos con las superestrellas que son ahora.

La Kim Kardashian de 2007 nada tiene que ver con la de 2020. Entremedias han pasado varios maridos, cuatro hijos y un montón de empresas de éxito que la sitúan como una de las personalidades más influyentes de EE.UU.

Y todo se lo debe a la fama cosechada con este programa. Gracias a mostrar, temporada tras temporada, cada pequeña parcela de su vida pública y privada durante la friolera de 20 entregas. Recientemente, este reality que ha sido uno de los grandes fenómenos televisivos de la década, llegó a su fin.

Aunque el ascenso de las Kardashian a la fama ha sido meteórico por este programa, lo cierto es que no ha sido la única saga familiar en protagonizar un show de telerrealidad. Ha habido muchas, tanto antes de la época K como después, que han dejado entrar en su casa a un equipo de grabación. Incluso en nuestro país se ha metido la patita en el mundo de los realities familiares.

Algunos son auténticas joyas televisivas, puro white trash que por desgracia no pueden verse en nuestro país (aunque en YouTube se pueden ver los mejores momentos). Otros pasaron sin pena ni gloria. Y otros, sencillamente, eran tan malos que no tendrían que haber sucedido. A continuación vamos a repasar los más conocidos, los menos famosos y, por supuesto, los más locos.

'Kourtney and Khloé take Miami'

De 'Keeping up with the Kardashians' han salido un total de seis spin-offs. Todos ellos duraron apenas una o dos temporadas y no tuvieron una gran acogida, excepto uno: 'Kourtney and Khloé take Miami'. Entre 2009 y 2013, las hermanas de Kim compatibilizaron su reality familiar con este, donde nos enseñaron la parte de sus vidas que transcurría en Miami cuando gestionaban la boutique D-A-S-H.

'19 kids and counting'

Este programa narró entre 2008 y 2015 la loquísima vida de los Duggar, una familia compuesta por 19 hermanos, todos viviendo juntos ¡y con los niños estudiando en casa! Abiertamente en contra de los anticonceptivos, la familia Duggar, que ahora ya son megaestrellas en EE.UU. y copan portadas de revistas del corazón, formaba parte del movimiento americano Quiverfull, una rama del cristianismo con unas normas muy particulares.

Su programa era todo un éxito en Estados Unidos, pero fue cancelado cuando una revista del corazón publicó un informe policial sobre Josh Duggar, el hijo mayor, acusado de abusar sexualmente de cinco chicas (algunas de ellas, sus hermanas).

'Alaska y Mario'

A unos fans de la telerrealidad y la telebasura como Alaska y Mario Vaquerizo no podía faltarles su propio reality, producido primero por El Terrat y más tarde por Viacom y que llegó más allá de España, a varios países de Hispanoamérica. Durante cinco temporadas, las cámaras se colaron en su colorido piso del centro de Madrid, por el que pasaron un montón de invitados famosísimos.

La idea inicial era que tuviese solo una temporada, pero viendo que el último capítulo de esta, el de la boda, fue el programa con mayor audiencia de MTV España hasta la fecha, la producción siguió en marcha y grabaron cuatro entregas más. ¿Otro episodio memorable? El del 50 cumpleaños de Alaska.

'Las Campos'

Otra familia patria que nos abrió las puertas de su casa (¡y qué casa!) fue la de María Teresa Campos y sus hijas, Terelu y Carmen Borrego. Como si de las Kardashian españolas se tratase, La fábrica de la tele produjo un programa totalmente delirante, que tuvo tres temporadas y en la que cada una eran más exageradas y más gritonas que en la anterior.

La primera tuvo como escenario principal su vida en Madrid, en la segunda se desplazaron a Málaga para enseñarnos sus orígenes y, en la tercera, viajaron por Nueva York o Miami, entre otras ciudades. Ver a las hermanas discutiendo como adolescentes mirando a las cámaras por el rabillo de ojo, es lo más kitsch que nos ha dado Telecinco en los últimos años. Y mira que está alto el listón...

'The Osbournes'

Durante cuatro temporadas, el líder de Black Sabbath y su familia protagonizaron uno de los realities familiares más exitosos emitidos por MTV hasta la fecha. El programa arranca con la familia mudándose a una gran mansión, y sirvió entonces como trampolín a la fama para Kelly Osbourne, hija de Ozzy, actualmente una frecuente tertuliana y colaboradora televisiva en EE.UU. e Inglaterra. Eso sí, la sensación de haber protagonizado el reality no fue igual para todos los miembros de la familia: Ozzy ha mostrado en repetidas ocasiones su arrepentimiento por haberle abierto las puertas de su (gran) casa al equipo de rodaje de MTV.

'Gene Simmons Family Jewels'

A rebufo del éxito de Ozzy Osbourne, otro rockero quiso mostrar al público los entresijos de su vida y, entre 2006 y 2012 (nada menos que siete temporadas les duró el experimento), el canal norteamericano A&E emitió 'Gene Simmons Family Jewels'. Ahí conocimos el lado más familiar del cantante de KISS junto a su mujer y sus hijos... hasta que la estrella decidió unilateralmente cancelar el programa para centrarse en una nueva gira con la banda. Una de las cosas más locas que Simmons mostró en antena fue su "sala de trofeos".

'Hogan knows best'

Hulk Hogan también contó con su reality familiar, que tuvo entre 2005 y 2007 cuatro temporadas y que emitió VH1. El programa fue, como no podía ser de otra manera viniendo de Hogan, exagerado e histriónico a más no poder. De hecho, el propio luchador declaró que su familia no se comportaba con toda la naturalidad que se espera en este tipo de grabaciones...

La cancelación del show se produjo tras una serie de sucesos que hizo que su estabilidad familiar saltase por los aires. Primero, su hijo fue encarcelado por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol, cosa que produjo un accidente casi mortal para su acompañante. Unos meses después, se supo que Hulk engañaba a su mujer con una amiga de su hija así que esta pidió el divorcio... y comenzó a salir con un compañero de instituto de su hijo. El final de 'Hulk knows best' fue mucho más loco que el planteamiento inicial.

'House of Carters'

Con solo una temporada en 2006, el cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter, intentó subirse a una segunda ola de éxito, esta vez televisivo. Pero spoiler: salió mal. El programa de Nick, Aaron, su madre y sus hermanas fue la gran apuesta del canal E!, pero tras solo una temporada de ocho episodios fue cancelado. Lo mejor que tuvo este programa fue la parodia que, meses después, Jason Sudeikis y Andy Samberg hicieron en 'Saturday Night Live'.

'Tia & Tamera'

Las gemelas Mowry, que en los 90 protagonizaron 'Cosas de hermanas' ('Sister, Sister', una de esas series que podíamos ver en bucle en las mañanas de verano en Antena 3), tuvieron años después su propio reality. Esta vez nos mostraron su lado más familiar: ambas estaban ya casadas y tenían hijos, y las tres temporadas del programa nos mostraron eso... que estaban ya casadas y tenían hijos.

Al menos les sirvió como trampolín para volver a la tele. Las hermanas decidieron no rodar una cuarta entrega porque a una le ofrecieron presentar un talk-show matutino, y a la otra, participar de nuevo en una serie.