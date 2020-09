'Las Kardashian' llega a su fin: la temporada 20 será la última para la familia más famosa de la televisión

Sin desmerecer otras cancelaciones (o finalizaciones, más en concreto), hay algunas que marcan el fin de toda una era. Es el caso del de 'Las Kardashian' ('Keeping Up with the Kardashians'), que llegará a su conclusión en 2021 con la emisión de su temporada 20.

Así lo ha comunicado Kris Jenner, la matriarca del clan, a través de Instagram. La madre, manager y productora del programa ha recalcado que ha sido una decisión dura y tomada en familia.

El anuncio llega días antes de que E! (su cadena original) estrene la temporada 19 (programada para el 17 de septiembre) y esta temporada vigésima y última se emitirá en algún momento de 2021.

Estrenada en octubre de 2007, podemos considerar a 'Las Kardashian' como uno de los mayores fenómenos televisivos (al menos en cuanto a reality se refiere) de lo que llevamos de siglo. Un programa que capturaba la química en pantalla de esta familia y que catapultó a la fama global a Kim Kardashian y sus hermanas.

Durante los catorce años de emisión, la serie ha engendrado una docena de spin-off como 'I Am Cait' o 'Kourtney and Khloe Take New York'.