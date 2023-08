Atrápame esos fantasmas: 3 películas de terror familiar con casas llenas de espíritus que ver si te gusta 'Mansión encantada'

No ha dado los resultados esperados en taquilla, pero el estreno de 'Mansión encantada' por parte de Disney parecía una buena oportunidad para rescatar un arte reivindicable. No, no me refiero a la atracción de su parque temático en la que se basa la película, sino en esa clase de película de terror de estudio grande orientada a un público familiar.

Películas con clara base en el género fantástico y de horror, pero no tan pasado de rosca para que el público infantil pueda tener sus primeros contactos con el mismo. Hoy repasamos algunos de los mejores ejemplos que se pueden ver en streaming y que tienen también espíritus y casas encantadas como elemento central, para pasar un rato de miedo en familia.

'Los cazafantasmas' ('Ghostbusters', 1984)

Dirección: Ivan Reitman. Reparto: Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaven, Rick Moranis.

Ineludible clásico si pensamos en una película de base terrorífica que todos los públicos puedan disfrutar. Porque aunque se trate de una comedia, la aparición de los fantasmas ancla la película al género fantástico. Su espíritu se plasma también en unos trabajados diseños (aunque algunos efectos estén menos lucidos) y en el edificio poseído por el enemigo final.

Ni siquiera tener a los cómicos más mordaces de su generación de Saturday Night Live ha alejado a 'Los cazafantasmas' de convertirse en una sensación tanto para el público infantil como el adulto. Ni tampoco su estructura algo destartalada, unos chistes sexuales o incluso que la película vaya sobre todo sobre montar un negocio en la ciudad de Nueva York. Así de disfrutable es.

'Bitelchús' ('Beetlejuice', 1988)

Dirección: Tim Burton. Reparto: Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jeffrey Jones.

Alguien con la personalidad visual tan estrambótica y hasta afilada como la de Tim Burton no parece muy apropiada para los pequeños, pero la verdad es que son muchas de sus películas las que han acercado al género a ese público, que sigue teniéndolas en alta estima. Entre ellas, este torbellino de comedia y fantasmas tan cargado de actitud.

A día de hoy sigue siendo una de las películas más especiales del director, ya que fue la primera en la que se consolidó su estilo y en la que consigue que el macarrismo cómico vaya bien de la mano con una historia dramática emocionante. Los componentes espirituales siguen siendo alucinantes, especialmente ese paseo por las oficinas del más allá o esa escena de posesiones y bailes en medio de una cena.

'Casper' (1995)

Dirección: Brad Silberling. Reparto: Bill Pullman, Christina Ricci, Malachi Pearson, Cathy Moriarty, Eric Idle.

Se puede elaborar un argumento diciendo que 'Casper' es la más abiertamente dirigida al público infantil de esta selección, aunque se puede caer en la confusión y decir que es aquella donde el terror es inexistente. Más allá de los sustos, 'Casper' ofrece una emocionante revisión de los clásicos de casas encantadas que combina bien todos los géneros que toca.

Hay virguerías técnicas en los efectos especiales, hay comedia muy gansa, hay drama infantil lo bastante conmovedor y hay buena aura sobrenatural. Incluso toca tímidamente un existencialismo no muy complejo para ser procesado por todos los públicos. Sin ser un prodigio de película, es un plan infalible para ver algo de género en familia.

Ver en HBO Max, en Filmin y en Skyshowtime | Cuando Disney crea pesadillas: 17 momentos traumáticos y perturbadores en sus clásicos animados infantiles

