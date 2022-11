Black Friday 2022: Mejores ofertas en packs de series, cine y películas

¡Es el Black Friday! Para unos, excusa para vaciar las carteras. Para otros, momento de demostrar que son unos hachas de lo barato y decir "Bueno, ha estado más barato". Seas de los unos o de los otros, hemos seleccionado un grupo de ofertas, ofertitas y ofertones a las que será absolutamente imposible resistirse. ¡Bienvenidos a esta edición especial de Cazando Gangas!

Series en oferta

A la hora de comprar vuestras series favoritas, una de las paradas obligatorias es Fnac. Y más en estas fechas, porque hay descuentos como los de 'La casa de papel' por 20 euros. Pone "serie completa" pero son solo las temporadas que se emitieron en su día por Antena 3, ojo. También podéis haceros con 'Downtown Abbey' al completo por 49,49 euros y 'Versalles' por 27,49. Una oportunidad única para haceros con esas series que nunca sabes en qué servicio de streaming están.

Además, Selecta Vision ha roto sus precios en su propia web, con descuentos de hasta el 50%. La distribuidora de anime te ofrece todas las películas de 'One piece' por 35 euros, 'Cowboy Bebop' en Blu-Ray por apenas 20 (no puede faltar en tu colección), 'Asassination classroom' por 45 euros y la edición para coleccionistas de 'Death note', que incluye artbook, cuaderno especial y hasta un pin de L, por solo 60 euros.

Películas en oferta

En Zavvi (versión Reino Unido) tenéis una selección preciosa de Blu-Rays de Arrow Video rebajados hasta el 50%. Clásicos como 'Robocop' y 'Videodrome' se mezclan con extraños slashers ochenteros, cine de kaijus. Eso sí, todas ellas tratadas con una dignidad que a veces no parecen merecer, con un sinfín de extras entre comentarios, ensayos, tráilers, tomas falsas, escenas eliminadas... ¡Y a veces, hasta otra película completa! Ediciones top a precios aún más top.

Por ejemplo, yo no dejaría pasar esta edición de las películas clásicas de 'Gamera' o la edición definitiva de 'Battle Royale', con versiones del director de las dos partes, banda sonora, cartas, comentarios, making of y hasta un tributo a Kinju Fukasaku. Alucinante.

Además, ya lo tenemos casi mecanizado: cuando vemos un ofertón en una tienda, primero sacamos el móvil y comprobamos a cuánto lo tiene Amazon para saber si la oferta es buena o no. Y este año Amazon ha vuelto a superarse rebajando muchos Blu-Rays hasta el 50% en películas de este mismo año.

Si eres marvelita (¿y quién no?) tienes a mitad de precio películas como 'Shang-Chi', 'Viuda negra', 'Vengadores Endgame', 'Logan', 'Eternals' o incluso la versión 4K de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', que se queda por apenas 13,50 euros en el que se incluye, por ejemplo, este final alternativo (Cuidado: ¡SPOILERS!)

¿Lo tuyo no son los superhéroes? No importa: también tienes la edición con libro de 'El día de la bestia', el pack con todo 'Indiana Jones' o las seis partes de 'Misión imposible' a precios irrisorios y mucho más. ¿22,50 euros por todo Ethan Hunt? Por favor y gracias.

Más cosas chachis

A priori, la oferta que te voy a enseñar de Worten igual no te parece una ganga, pero espera, porque es como los premios del 'Un, dos, tres': cada vez hay más. La LG C2, una de las mejores OLED del mercado, está disponible por 1169 euros, que, todo sea dicho, es un buen dinerillo. Pero, si la compras ahora, dentro de unos meses te regalarán otra televisión LG de 43 pulgadas valorada en 359 euros... ¡Y, además, por hacer una review, tienes cashback de otros 100 euros! Vamos, que puedes tener una televisión puntera a un precio de risa. Tú dirás.

Pero puede que tu problema sea el mismo que el mío: te come el espacio en casa y necesitas que no pare el flujo de plataformas de streaming para no llenarlo todo de películas. Estás de suerte: el Black Friday de Filmin te permite tener, para siempre, Filmin a 60 euros anuales. Solo tienes hasta el 4 de diciembre, así que yo no le daría muchas vueltas, la verdad.

Por su parte, Flixolé también rebaja su precio anual, quedándose en 19,99: un euro y medio mensual por una cantidad enorme de clásicos y cine desconocido español. Flixolé siempre tiene alguna sorpresita guardada, así que os recomiendo estar muy atentos si sois cazadores de películas rarillas.

No todo va a ser mirar una pantalla, y es hora de prepararse para la Navidad. ¿Y de qué mejor manera que destapando este maravilloso calendario de adviento que nos irá dando figuras Funko de 'The office'? Por 48,11 te sale a unos dos euros por figura, ¡y podrás tener toda la serie en tu casa! No te niegues este capricho, anda.

En el antiguo Cazando gangas os hablamos de 'Marvel Champions', 'Las mansiones de la locura' y 'Villainous', pero quizá lo tuyo sean los juegos de mesa más clásicos... con un pequeño giro. Por eso tenemos preparado 'Cluedo Batman', por 19,95 euros, o un señor 'Monopoly: La casa de papel' francamente chulo en su diseño por 19,12.

Si eres como yo, tu pareja te habrá dicho alguna vez eso de "Por favor, para ya de comprarte camisetas". Pero, ¿cómo evitarlo con ofertas como la de Qwertee? Camisetas aleatorias de su inabarcable catálogo (repleto de guiños a Miyazaki, Marvel o Batman) por solo cuatro euros. ¡Ah! Y si pides ocho, los gastos de envío son gratis. A ese precio, te puedes arriesgar a que haya un par de camisetas-pijama...

Pero como siempre, parte de la diversión es la caza, así que no te quedes sin navegar cada milímetro de Internet en busca de esa ganga que sabes que existe (pero aún no tienes en tu poder). ¡Queda poco de Black Friday, ¿seguro que podrás aguantar?!

¿Más ofertas?

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.