Una impresionante película de ciencia ficción, uno de los thrillers más míticos de los 80, un gran espectáculo de acción y más. 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de septiembre de 2024

Recuperamos en Espinof nuestra sección de los mejores lanzamientos en formato físico tras una pequeña pausa veraniega durante el mes de agosto -para compensar hicimos un detallado repaso a los dos steelbooks de 'Furiosa: De la saga Mad Max' lanzados por Warner- para repasar 7 lanzamientos imprescindibles de cine en casa en septiembre de 2024.

No me olvido de que en agosto se lanzaron otros títulos importantes como 'Amigos imaginarios' o 'Pájaros', una película española que arrasó durante su paso por Prime Video, o que me dejo fuera, por ejemplo, el steelbook de 'Taxi Driver', pero sin tener acceso al mismo, he optado por dejarlo fuera y destacar estos otros títulos que también merecen nuestra atención:

'Bad Boys: Ride or Die' en steelbook

La cuarta aventura de los policías rebeldes interpretados por Will Smith y Martin Lawrence volvió a gozar del apoyo del público, por lo que es una mera cuestión de tiempo que llegue otra. Personalmente disfruté un poco más con 'Bad Boys For Life', pero eso no quita para que sea un buen entretenimiento y que muchos estén deseando hacerse con este steelbook al precio de 32,95 euros.

En lo puramente audiovisual se trata de una edición impecable que te garantiza la mejor versión posible de la película para ver hoy en día en casa. Algo más decepcionantes son los extras, con muchas piezas promocionales que apenas rondan los 7 minutos, siendo lo más jugoso la selección de cinco escenas eliminadas no incluidas en el montaje final.

Crítica de 'Bad Boys: Ride or Die'

'Capitán Phillips' en steelbook

Una intenta película basada en hechos reales que se ve muy beneficiada por el gran manejo de la tensión desde la puesta en escena de Paul Greengrass y por la excelente interpretación de Tom Hanks, en especial durante el tramo final de metraje. No me olvido tampoco del buen hacer de Barkhad Abdi, justamente recompensado con una nominación al Óscar.

Para su debut en 4K se ha optado por una edición en caja metálica que parte del cartel original de la película, algo que casi siempre es una buena idea. Eso sí, no esperéis contenidos adicionales nuevos respecto a la edición anterior en blu-ray, pues se incluyen los mismos. A cambio, la mejora en el apartado visual es indiscutible y puede ser vuestro por 27,95 euros.

Crítica de 'Capitán Phillips'

'Del revés 2' en steelbook

La nueva película de Pixar ha puesto punto y final a la crisis por la que pasaba el estudio al convertirse en la cinta animada más taquillera de todos los tiempos. Yo creo que la primera entrega es muchísimo mejor -ahí también pesa que 'Del revés' sea mi favorita de Pixar-, pero eso no quita para que sea un buen pasatiempo con varios momentos extremadamente divertidos.

La principal pega de este steelbook es que Disney sigue empeñada en lanzar solamente en blu-ray las películas de Pixar en España. Es cierto que se ajusta el precio -sale a la venta a 25,99 euros-, pero seguro que los coleccionistas agradecerían tenerla en 4K, sobre todo cuando en Estados Unidos y Reino Unido sí se lanza en UHD. Por cierto, quizá no lleve demasiados extras, pero el apartado de escenas eliminadas resulta imprescindible, algo habitual en las ediciones en formato físico de Pixar.

Añado una imagen para que os hagáis una idea de cómo encaja con respecto al steelbook de la primera entrega, llamando la atención el contraste entre los colores elegidos. A priori, lo único que me desentona un poco es el lomo, donde hay muchas diferencias entre una y otra.

Crítica de 'Del revés 2'

'Doble cuerpo' en steelbook

Uno de los títulos más destacados de la filmografía de Brian De Palma debuta en 4K con una edición en caja metálica cuyo diseño parte del cartel original de este thriller erótico inspirado en el cine de Alfred Hitchcock. Además, todo apunta a que a este steelbook que sale a la venta al precio de 27,99 euros va a volar, por lo que no esperéis mucho si queréis haceros con él y todavía lo encontráis en algún sitio.

Además, esta nueva edición lleva una buena cantidad de contenidos adicionales, los cuales brillaban por su ausencia en la edición anterior en blu-ray lanzada por Sony en nuestro país. Eso sí, la mejor opción sigue siendo siendo compaginarlo con el blu-ray lanzado en otros mercados por Indicator que incluye algún que otro extra no presente aquí.

Crítica de 'Doble Cuerpo'

'El reino del planeta de los simios' en steelbook

No habría tenido ningún problema si Disney hubiese dejado descansar la saga tras la excelente trilogía anterior, pero este inicio de trilogía secuela es espectacular y estimable en el universo que plantea. Sí es cierto que se queda un poco a medio gas, pero quizá sea que estén reservando material para las próximas entregas.

Eso sí, el steelbook, que sale a la venta a un precio de 32,99 euros, me parece el más bonito de todos los que se lanzan este mes de septiembre y también ocupa un lugar privilegiado entre todos los que se han puesto a la venta este año. Con una calidad audiovisual apabullante, tampoco va mal de extras, pero es una verdadera lástima por ni incluir ese montaje sin efectos visuales que sí se ha incluido en la edición norteamericana y que prometía ser uno de los contenidos adicionales más curiosos de la historia.

Critica de 'El reino del planeta de los simios'

'Nikita. Dura de matar' en steelbook

Luc Besson no era ya un novato cuando esta película de acción protagonizada por Anne Parillaud llegó a los cines, pero su inesperado éxito, especialmente en Estados Unidos, terminó de lanzar la carrera del director francés. Luego llegarían un discreto remake estadounidense, una estimable adaptación televisiva hecha en Canadá, pero sigue sin hacer nada como la original y una segunda versión televisiva con Maggie Q al frente del reparto.

Su lanzamiento en caja metálica por 31,99 euros sin duda atraerá a muchos coleccionistas, a lo que hay que sumar una calidad audiovisual impresionante -el salto respecto a la anterior edición en blu-ray que salió a la venta en 2026 es tremendo-, siendo la única pena que no se incluyan extras, pero no es algo que suceda solamente en la edición lanzada en nuestro país por Divisa.

Universo Agnès Varda

Desde Avalon han realizado un esfuerzo titánico para sacar un pack que reúne la gran mayoría de la filmografía de una de las directoras más importantes de la historia del cine. Es cierto que faltan algunos títulos muy importantes -por ejemplo, 'Cleo de 5 a 7' ya fue editada previamente por A Contracorriente Films-, pero sigue siendo una adquisición imprescindible para cualquier amante de su obra.

Además de una cuidada presentación -aunque ahí es verdad que el Universo Wong Kar Wai lucía más-, el pack también incluye un extenso libro de Imma Merino, quien realizó una de las últimas entrevistas concedida por Varda. Eso si, solamente lo encontraréis en la tienda oficial de la propia Avalon a un precio de 89 euros.

