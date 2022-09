La isla de las tentaciones 5: en busca de la pareja que tiene más opciones de caer y convertir la casa en una feria

La temporada 5 de La isla de las tentaciones se ha estrenado por todo lo alto y no se habla de otra cosa en redes. El reality estrella de Telecinco, presentado por Sandra Barneda, nos mostró en la primera gala cómo se enfrentarán las cinco parejas a las tentaciones en la isla. ¿Tenéis a mano vuestras quinielas?

Laura y Mario

Comienza fuertecita esta pareja. La ex colaboradora de 'Mujeres y hombres y viceversa' y su pareja llevan un pique considerable, que Laura resume así: "Estoy viendo a Mario convertido en una persona que es lo que no le gusta de mí" (ella se entiende... supongo). Mario está enfadado porque la ve "muy dispuesta" a meterse en el juego y ella marca territorio cada vez que una soltera le echa los ojos a "su hombre".

Los momentos más heavies fueron cuando Laura le dijo que quizá encontraba en los solteros "algo que no tenía con él" y Mario le vaciló diciendo "Busca, busca". Sin olvidar que Mario no quiso ni despedirse al final de la gala, admitiendo luego que se trataba de una estrategia para hacer sentir culpable a Laura. Tiene pinta de que ambos caerán pronto.

Tania y Samuel

Otra pareja al rojo vivo, por lo predispuesta que parece Tania frente al trauma que parece suponer para Samuel (y digo yo, si lo vas a pasar tan mal, ¿para qué vienes?). Vamos, que tuvo que venir Sandra a darle ánimos a Samuel cuando se puso a llorar antes de la despedida ("A luchar por el amor", "Cuídate", le dijo).

Tania está teniendo éxito con los solteros pero Samuel no se queda atrás y, aunque intenta mantener las distancias, Mona ya ha dicho que le ve muy receptivo a las nuevas atenciones que le están prodigando. Tania seguramente sea la primera aunque yo creo que Samuel caerá tarde o temprano.

Claudia y Javi

Vaya cuadro, estos dos. Entre Claudia reconociendo a varios solteros de haberse liado con ellos (¡incluyendo a dos gemelos!) y Javi poniéndose como loco cada vez que pasaba esto, los memes de anoche supieron darles juego.

Si bien Javi está jugando la carta del "novio buenazo" (su cara bañada en lágrimas habla por sí sola), su novia se ha quejado de sus celos y su excesiva dependencia (alerta, red flag) . Está claro que Claudia va a caer, se la veía con demasiadas ganas de quitárselo de encima y si vienes con esas, a lo mejor muchas ganas de seguir la relación no hay, lo que se dice.

Paola y Andreu

Podríamos considerar a esta pareja la más sosa del programa, de no ser porque están los siguientes y porque Andreu nos ha dado uno de los momentos más lamentables memeables de la gala (cuando se arranca a cantar, así porque sí). Aún es pronto para sacar conclusiones pero Samuel tiene pinta de caer el primero, aunque quizá consigan llegar al final.

Sara y Manuel

Ahora sí, medalla de oro al aburrimiento. Estos dos no han dado nada de juego en lo que llevamos de programa (y si Sara quería ser la llorona de la edición, se siente, ese puesto ya lo ha ocupado Javi), así que pueden pasar dos cosas: o nos sorprenden soltándose la melena en el siguiente episodio, o efectivamente se quedan cada uno en una esquina anhelándose en silencio mientras suena 'Alone again'. De momento, mi voto de ganadores va para ellos.

Este es el panorama que tenemos de momento en el reality (que debería darle comisión a Twitter porque los memes de la gente son chef kiss). La isla de las tentaciones se emite los jueves a las 22:50 en Telecinco y emite su debate los lunes a las 22:45 en Cuatro.