'Last Christmas' y otras 11 canciones que han terminado dando título a una película

Con los éxitos de ‘Yesterday’ o ‘Rocketman’, y con el que se le presupone a ‘Last Christmas’, que lleva recaudados más del doble de sus 25 millones de presupuesto, las películas con títulos de canción vuelven a estar de moda. Si el mundo del cine no tenía suficiente con los reinicios, las secuelas o los crossovers, el pop y el rock volverán a reinar en la gran pantalla.

Echemos un vistazo a algunas canciones que comparten título con una película. Algunas de ellas están conectadas, otras no, y muchas de ellas nos obligan a buscar su título original para saber de qué diablos estamos hablando. No todas son clásicos del cine, me atrevería a decir que en realidad ninguna lo es, pero lo que importa es que todas estas películas nacen al compás de una canción. ¿Cuál es la tuya?

Cuenta conmigo (Stand by Me)

El bueno de Rob Reiner lleva casi treinta años sin dirigir una película respetable o, en su defecto, respetada. Pero los años ochenta fueron su patio de recreo, demostrando tener un pulso inigualable para lo que se pusiera por delante. Ya fuera comedia ('This is Spinal Tap', 'Cuando Harry encontró a Sally'), fantasía ('La princesa prometida') o aterradores thrillers ('Algunos hombres buenos', 'Misery'), Reiner no dio puntada sin hilo entre mediados de los ochenta y principios de los noventa.

'Cuenta conmigo', su brillante trabajo de adaptación del omnipresente Stephen King, estaba ambientada a finales de la década de los 50, donde un grupo de jóvenes va en busca del cadáver de un niño desaparecido. La selección de clásicos de rock de la época es inmaculada, pero el verdadero protagonista es el clásico de Ben E. King de 1961. La variación de Jack Nitzsche, inolvidable.

Pretty Woman

Aunque al bueno de Roy Orbison le birlaron el "Oh" del título, la película de Garry Marshall no sería lo que es sin la voz de uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos. Hablar de la obra de Orbison daría para un artículo maravilloso que no tendría cabida aquí, así que nos centraremos en la que ha sido una de las comedias (¿comedias?) románticas clave de los últimos , atención, treinta años.

Por su parte, el tema de Roy Orbison fue lanzado como single en agosto de 1964 y pasó tres semanas en el número uno en el Billboard Hot 100. Todavía hoy es uno de los singles más queridos de un músico irrepetible.

American Pie

La comedia sexual estadounidense por excelencia durante dos décadas fue el debut de los hermanos Paul y Chris Weitz como directores. La película fue un éxito de taquilla brutal que generó varias secuelas y catapultó a unos cuantos nuevos talentos que por ahí siguen haciendo lo que pueden.

El título pertenece al tema de Don McLean de 1971, un éxito que fue número 1 en Estados Unidos durante cuatro semanas en 1972 y también encabezó las listas en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Madonna la recuperó en el año 2000 y también alcanzó el número 1 en varios países.

La Bamba

La película biográfica escrita y dirigida por Luis Valdez sigue la vida y obra de la estrella del rock 'n' roll Ritchie Valens, interpretado por Lou Diamond Phillips en el papel de su vida. La película muestra el efecto que la carrera de Valens tuvo en su familia. En 2017, la Biblioteca del Congreso seleccionó la película para su preservación en el Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos por su valor "cultural, histórico y estéticamente significativo".

La canción, una obra popular mexicana originaria del estado de Veracruz, se popularizó por la adaptación de que hizo Ritchie Valens en 1958. La versión de Valens ocupa el puesto número 354 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y es la única de la lista cantada en un idioma que no sea inglés. La canción ha sido interpretada por numerosos artistas, pero la versión de Los Lobos, que es la que suena en la película, es la más popular.

Principiantes (Absolute Beginners)

Este musical británico de mediados de los 80 adaptaba el libro de Colin MacInnes sobre la vida a finales de la década de los 50 en Londres. La película fue dirigida por Julien Temple, y contó con David Bowie, Sade, y Patsy Kensit en uno de sus primeros papeles importantes.

La canción de David Bowie fue el tema principal de la película. Aunque la película no fue ningún éxito comercial, la canción fue lanzada en 1986 y alcanzó el número 2 en la lista de singles del Reino Unido. También alcanzó el Top 10 en las principales listas de singles en otros ocho países, convirtiéndose en su último sencillo en lograrlo.

Boys Don't Cry

La película de 1999 cuenta la historia real de Teena Brandon, un hombre trans interpretado por la ganadora del Oscar Hilary Swank, que adopta la identidad masculina de Brandon Teena para intentar encontrarse a sí mismo. La película coprotagoniza a Chloë Sevigny como la novia de Teena.

La canción de The Cure vio la luz como single en 1979. La letra cuenta la historia de un hombre que ha renunciado a tratar de recuperar el amor que ha perdido, y trata de ocultar su verdadero estado emocional, de ahí su perfecta sintonía con la película.

Gran bola de fuego (Great Balls of Fire!)

Jim McBride repetía con Dennis Quaid en el incendiario biopic del no menos incendiario Jerry Lee Lewis, leyenda del rock 'n' roll que vivió en un meteórico ascenso y caída tras contraer matrimonio con una prima de 13 años de edad.

La canción es una leyenda inmortal que salió en 1957 como sencillo, alcanzando el número 2 de Billboard, el 3 de la R&B, y el número 1 en la country. Fuera de Estados Unidos, llegó al número 1 en el Reino Unido,​ y entró en las listas de éxitos de países como Nueva Zelanda y Alemania.

Sufre mamón

A mediados de los años ochenta, Hombres G reinaban en nuestro país. El grupo liderado por David Summers encontró en el padre de éste, Manuel Summers, el aliado perfecto para trasladar sus orígenes a la gran pantalla en una comedia que funcionaba a las mil maravillas.

Si bien es cierto que la canción llevaba por título 'Devuélveme a mi chica', el estribillo arrancaba con la frase que da título a la película y en realidad es como se la sigue conociendo más de treinta años después.

La mano que mece la cuna (The Hand that Rocks the Cradle)

Este pequeño thriller psicológico dirigido por Curtis Hanson y protagonizado por Annabella Sciorra y Rebecca De Mornay se convirtió en un gran éxito entre los espectadores adultos de principios de los 90. La historia de una vengativa niñera psicópata que pretende destruir a una mujer ingenua y robar a su familia es siempre un valor seguro.

El tema que da título a la película es ni más ni menos que la primera canción que Morrissey y Johnny Marr escribieron juntos para The Smiths, en 1982. El riff se inspiró en Patti Smith, y la canción habla de un padre soltero y descuidado que observa a su hijo dormir mientras promete que nunca le abandonará.

La chica de rosa (Pretty in Pink)

Clásico de culto de una era donde dominaba el brat-pack sobre el amor y el colegueo en las escuelas secundarias estadounidenses en la década de los 80. Dirigida por Howard Deutch, escrita por John Hughes, quien también se desempeñó como coproductor ejecutivo y protagonizada por Molly Ringwald, recibe su título de la canción de The Psychedelic Furs.

La banda lanzó originalmente el tema en 1981 como un sencillo del segundo álbum de la banda, Talk Talk Talk. La película de 1986 lleva el nombre de la canción y una versión regrabada de la canción fue incluida en su banda sonora.

¡Socorro! (Help!)

Los mismísimos Beatles en el mejor momento de su carrera pre-melenas llenaron de luz y color las salas de cine con esta desenfadada aventura llena de cultos misteriosos, acción, humor y TEMAZOS que dejan al espectador con una sonrisa imborrable.

'Help', película, single y disco, salieron de la mano en 1965 para, de la mano de el siempre agradecido Richard Lester, hacer un poco más felices a millones de personas. Ya no se hacen películas, singles ni discos así.