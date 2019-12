Los 21 mejores carteles de cine de 2019

Un año de cine significa un año de pósters, y por lo general, con lo que se lleva ahora de atraer a todo tipo de espectadores a cualquier tipo de propuesta, hasta el título más minoritario tiene media docena de carteles. Es decir, un año de cine es un año de toneladas de cartelería. En un último ejercicio de masoquismo, procederé a destacar los que me han parecido dignos de aparecer entre los mejores carteles de cine de 2019.

Pocas paredes, demasiados carteles

Está claro: nunca nos compraremos el póster de una película que no nos entusiasme desde las entrañas, pero de ahí a negar el pan y la sal de algunos carteles de películas que no nos gustan hay un mundo. No todas las películas han estado a la altura de algunos de sus carteles, pero no es menos cierto que algunas estupendas propuestas han contado con una cartelería terrible. Vamos a ver qué nos ha deparado este año que llega a su fin.

Otra cosa a tener en cuenta es el espacio que cada uno de nosotros tiene destinado a los pósters. Y es posible que muchos de los que elegimos ahora deban ponerse a la cola antes de figurar en tu casa (salvo dedicatorias espectaculares de sus responsables, algo que los autoriza a estar colgados en tu casa sin pasar por la lista de espera), pero lo que está claro es que cualquiera de estos pósters, en algún momento, van a estar enmarcados en el salón de vuestras casas. Y si no, bueno, siempre nos quedará el fondo de escritorio.

Súper empollonas (Booksmart)

Esta preciosidad exclusiva de la gente de EW parte de la idea de realizar carteles de la grandiosa ópera prima de Olivia Wilde a partir de sus comedias favoritas. De 'Todo en un día' a todo en una noche. Precioso.

Hell Is Where the Home Is (Trespassers)

Este home invasion más o menos rutinario tiene un cartel que la convierte automáticamente en algo llamativo para los aficionados al fantástico y al terror de la vieja escuela. Es digna de estar en la estantería de los viejos videoclubs entre 'Trampa para turistas' y 'Trampa para un violador'.

Godzilla: Rey de los monstruos

No ha sido la película más equilibrada del año, y con la llegada de la novena entrega de la saga Skywalker se ha olvidado antes que ninguna otra (a pesar de haber llegado demasiado tarde a nuestros cines), pero este cartel es merecedor de un hermoso marco a la altura de su clasicismo.

Hellboy

La nueva versión del personaje de Mike Mignola es una macarrada a la altura de un cartel que bien podría ser la portada del último disco de Mastodon. El steel francés utiliza esa versión. Si añadimos que además viene íntegro y no con las escenas que dan sentido, veintitantos euros muy bien invertidos.

Vida oculta (A Hidden Life)

En un par de meses tendremos en nuestras salas lo nuevo de Terrence Malick, que a pesar de no haber sido precisamente bien recibida por parte de la prensa (que echa en cara lo que ha hecho el cineasta durante toda su carrera) tiene uno de esos carteles que, a poco que te guste la peli (o te encuentres con Malick y te lo dedique), mejora cualquier pared.

El faro

Robert Eggers decidió dar un paso más allá después de su excelente 'La bruja' y presentó una película incómoda, con dos personajes, toneladas de expresionismo y escatología que ha dividido a su público potencial. Puede que el póster más honesto del año.

Capitana Marvel

La epopeya espacio-terrícola de Marvel se saldó con un éxito monumental que se llevó por delante a la exquisita '¡Shazam!', aunque los carteles que usaron para la historia de Carol Danvers fueron mucho más genéricos que esta espectacular estampa salvadora. Tentador.

Daniel Isn't Real

Una de las grandes sorpresas y triunfadora del boca-oreja festivalero es lo nuevo de Adam Egypt Mortimer, un eficaz vistazo al pasado más fresco de Stuart Gordon o Brian Yuzna lleno de aciertos y tiempo para plantear su aterradora premisa.

Glass (Cristal)

El fin de una era. M. Night Shyamalan cierra su trilogía de los héroes en una despedida amarga, oscura, temible. Plantea tantas cuestiones como asuntos zanja, y todo ello con esa grandeza comedida tan habitual en sus mejores trabajos. Uno de esos carteles donde todo está en su sitio.

Dragged Across Concrete

El tercer largometraje de S. Craig Zahler tampoco ha recibido un estreno en condiciones en España, pero al menos sus dos anteriores puñetazos sí tuvieron una edición doméstica en alta definición. Este cartel, con ese patuco en primer término y los casquillos de bala, ya nos preparan para otro viaje hacia la más violenta oscuridad.

Girl on the Third Floor

La última película de Travis Stevens es un esputo energético y ectoplasmático pringoso, repugnante... ¡fenomenal! Un desfile de homenajes y guiños con un sentido propio y una dirección clara y directa. Una sorpresa que ha gustado, más o menos, a su paso por los festivales especializados del año. El cartel deja perfectamente claro lo que nos espera.

Nosotros (Us)

Estaba claro que el poso que Jordan Peele dejó con su primera película era imposible de superar. 'Nosotros' lo intenta, y por momentos nos mete otra vez en la boca del lobo por nuestro placer, pero termina por descarrilar un poco a última hora. Poco importa si a sus grandes momentos sumamos este extraordinario cartel. Puede que el más espeluznante del año.

The Wind

Tras un par de documentales, Emma Tammi salta al largometraje con un irregular thriller de horror western que tropieza en varios lugares comunes que pueden provocar cierta desatención en el espectador. Todo lo contrario que en su espectacular primer póster.

Ad Astra

La última película de James Gray es, como siempre, una odisea más interior que exterior, algo que refleja perfectamente este espectacular cartel, digno de una portada premiada de National Georaphic. Puede que parezca que hay sobredosis de información para un cartel tan minimalista, pero reconoce que llevas un buen rato perdido en amarillo.

Joker

La revelación del año. La película que menos se ha esforzado en rebasar los mil millones de recaudación y que con más facilidad lo ha logrado. Una película que se ha convertido en un fenómeno social y que ha aupado a su director a un puesto de autoría a través de los reflejos. Si ya se apropió de John Hughes en su momento, no iba a librarse el Hollywood de los setenta. El cartel, absolutamente certero, eso sí.

Midsommar

El más difícil todavía de Ari Aster también lo es en su formato póster. Tras 'Hereditary' fueron muchos los que acompañaron al cerebral idealista del horror en procesión, y muchos salieron huyendo. A la hora de elegir un cartel me habría quedado con los de las ediciones alemanas o francesas del montaje extendido, pero como cartel de cine, me quedo con el de arriba.

The Standoff at Sparrow Creek

Inédita en medio mundo, la ópera prima de Henry Dunham es un claustrofóbico thriller de aires setenteros desde su impecable y sobrio cartel en granítico blanco y negro. Duro como el mármol. Un pequeño trabajo de orfebrería que merece toda nuestra atención.

Uncut Gems

Si algo ha dejado claro este artículo es que la gente de A24 tiene los diseñadores más exquisitos del mundo del cine. Lo nuevo de los hermanos Safdie es un enigma ya desde la incertidumbre de cuándo llegará a nuestras pantallas (de Netflix) tras su estreno a mediados de diciembre en Estados Unidos. Adam Sandler volverá a demostrar lo gran actor que es en otra mala noche americana.

Érase una vez en... Hollywood

La película más hollywoodiense de Quentin Tarantino podría ser, curiosamente, su trabajo menos personal. Puede que sus cortes a destajo en la sala de edición aguarden a una versión muy extendida de su divertida fábula, pero el cartel principal de la película es una cucada, sí.

La viuda (Greta)

La última película de Neil Jordan tal vez llegue un poco tarde con Paul Verhoeven rondando por ahí, pero su premisa, sus actrices y su cartel son una delicia. Incluso sus momentos más delirantes funcionan a la perfección por imposibles que resulten. Pues sí, mordimos el anzuelo.

Puñales por la espalda (Knives Out)

Rian Johnson es uno de los mejores narradores que tenemos en el cine. Dependiendo de la galaxia, puede que incluso sea el mejor. Con el cartel de su estupenda última gamberrada no se necesita más que el reparto y su prometedor tag: un whodunit de Rian Johnson. ¡A jugar!