7 películas de animación ideales para San Valentín que puedes ver en streaming

San Valentín está prácticamente encima, y si queréis un plan tranquilito para disfrutar de una buena película en pareja, con amigos o por vuestra cuenta... aquí os traemos estas 7 películas de animación ideales para una fecha tan romántica y que además podéis ver en streaming.

'El amor está en el agua'

Empezamos nuestra lista con 'El amor está en el agua'('Kimi to, Nami ni Noretara'), la comedia romántica y llena de emociones de Masaaki Yuasa que podéis alquilar en Filmin y Rakuten TV.

Esta película de anime comienza como la historia de amor entre Hinako, una chica que acaba de comenzar a estudiar en la universidad, y Minato, un joven bombero. Los dos son todo lo asquerosamente pastelosos que se puede desear y están hechos el uno para el otro, hasta que un trágico evento cambia sus vidas.

Más allá del romance, es una historia preciosa sobre cómo seguir adelante a pesar de las tragedias que puedan sucedernos, y de cómo la ayuda de los que tenemos a nuestro alrededor es fundamental.

'Susurros del corazón'

Seguimos con todo un clásico de Studio Ghibli: 'Susurros del corazón' ('Mimi wo Sumaseba'), de Yoshifumi Kondō. En esta historia de amor adolescente seguimos a Shizuku, una joven de 14 años que ama los libros y un día descubre que todos los libros que saca de la biblioteca han sido elegidos antes por la misma persona.

Además de tener el estilo bellísimo de todas las películas de Ghibli, es una historia con muchísimo sentimiento que te deja el corazón calentito y una sensación reconfortante en esta película de amor con libros, gatos y violines. Podéis verla dentro del catálogo Netflix, al igual que gran parte de las creaciones de Studio Ghibli.

Anastasia

No podía faltarnos una película "de princesas" en la lista, aunque os traemos una con un giro. Vale, que sí, que 'Anastasia' tiene el rigor histórico de una piruleta, pero eso no quita que sea una de las mejores películas de animación de los años 90.

Esta película de animación dirigida por los legendarios Don Bluth y Gary Goldman está inspirada por la leyenda de la Gran Duquesa Anastasia de Rusia, quien habría logrado escapar de la ejecución de su familia.

Ya de base, 'Anastasia' es la historia de una princesa perdida tratando de descubrir quién es y encontrar a su familia. A esto le sumamos magia, aventuras, un viaje a través de Europa, canciones que te ponen los pelos como escarpias y unos protagonistas que desprenden química por todas partes y la verdad es que se nos queda la tarde perfecta.

Irónicamente, porque es una "Princesa Fox" y no "Princesa Disney", podéis ver 'Anastasia' en Disney Plus.

Shrek

No todas las parejas son iguales ni tienen por qué ceñirse a unos moldes concretos, y Shrek y Fiona son el ejemplo perfecto.

'Shrek' es un cuento de hadas con una vuelta de tuerca a la historia clásica de 'La Bella y la Bestia', con un dúo improbable formado por un ogro y un asno que deben rescatar a una princesa del castillo donde lleva años encerrada.

Esta cinta de DreamWorks es una historia divertida y con un humor muy gamberro, una banda sonora llena de temazos y unos protagonistas que tienen mucho más que ofrecer de lo que parece en un primer momento. Si queréis una película diferente para San Valentín con toques románticos pero que os vaya a sacar más de una carcajada, 'Shrek' es perfecta y la tenéis en disponible en varios servicios de streaming incluyendo Netflix, HBO Max y Prime Video.

El libro de la vida

'El libro de la vida' es una película muy especial ambientada en el Día de los Muertos y dirigida por Jorge R. Gutiérrez. La historia gira en torno al triángulo amoroso entre Manolo, Joaquín y María, quienes no solo ya tienen bastante con sus desventuras amorosas, si no que terminan siendo el objetivo de una apuesta entre La Catrina y Xibalba, dos deidades del Inframundo.

La cosa se complica cuando Manolo muere accidentalmente y despierta en el Más Allá. Para reunirse con su amada María, Manolo hace todo lo que está en su mano para poder volver a la vida, aunque por el camino descubre que no tiene que ser todo lo que los demás esperan de él.

'El libro de la vida' tiene un estilo visual muy característico y precioso, con muchísima influencia de las tradiciones mexicanas. Es una película llena de color y fantasía que desborda creatividad por todos los lados que podéis ver dentro del catálogo de Disney Plus.

'Josee, el tigre y los peces'

'Josee, el tigre y los peces' es una de las películas más tiernas de los últimos años y que viene de la mano de productores de 'A Silent Voice' (así que igual os hace falta un paquete de pañuelos). Este drama romántico de Kôtarô Tamura despega con el encuentro incidental entre Tsuneo, un joven que sueña con viajar a México para poder ver un pez que solo habita en estas aguas, y Josee, una chica que lleva toda su vida en silla de ruedas y sin apenas salir de casa.

A pesar de que al principio ambos tienen sus roces, sobre todo por la personalidad arisca de Josee, la joven poco a poco se va abriendo ante la posibilidad de cumplir los sueños que hasta entonces no se atrevía a tener y poder vivir en el mundo anterior.

Es una historia conmovedora y emotiva sin complejos. A pesar de que es una historia muy sencilla y lineal, tiene un acabado visual precioso y te enamoras completamente de los protagonistas. Podéis verla dentro del catálogo de Amazon Prime Video.

Your name

Tenemos que cerrar esta lista de películas de animación para San Valentín con 'Your name' ('Kimi no Na wa'), uno de los grandes éxitos de anime de los últimos años, y también una de las películas más bonitas que os podáis echar a la cara.

Esta película de Makoto Shinkai comienza como una comedia romántica adolescente entre Mitsuha y Taki, dos jóvenes muy diferentes. Todo comienza cuando Mitsuha, quien está muy aburrida de su vida en un pueblo pequeño, desea reencarnarse en un chico y poder vivir en Tokio.

Parece que su deseo se cumple, porque pronto los dos jóvenes comienzan a intercambiarse los cuerpos de manera un tanto aleatoria. Poco a poco, Mitsuha y Taki se van conociendo a través de los mensajes que se dejan.

No solo es una película preciosa de mirar, con una animación y unos escenarios deslumbrantes, si no que además está muy cargada de emociones y te mantiene en vilo en todo momento. Si queréis descubrir por qué 'Your name' es una de las grandes películas de anime, podéis verla en Filmin y HBO Max.

