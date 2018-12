Apenas quedan ya unos días para que el año llegue a su fin, por lo que toca hacer un repaso a lo más destacado que el séptimo arte nos ha ofrecido a lo largo de estos meses. A continuación vamos a repasar las 16 películas más divertidas de 2018 -estrenadas en España en ese año-, siempre según mi criterio personal. Por ello, espero que nadie se alarme si echa en falta alguna comedia que le hizo pasar un grandísimo rato. Hay opiniones para todos los gustos y esta es solamente la mía.

'Ant-Man y la avispa'

Dirección: Peyton Reed

Reparto: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Michelle Pfeiffer, T.I., David Dastmalchian, Abby Ryder Fortson, Stan Lee

La primera entrega ya fue una agradable sorpresa tras todos los problemas con la salida del proyecto de Edgar Wright y puede que 'Ant-Man y la avispa' confíe a veces de la cuenta en lo que ya funcionó en su predecesora, pero poco importa eso cuando ofreces un pasatiempo de primera y un alivio cómico muy necesario tras el trágico desenlace 'Vengadores: Infinity War'. Por favor, que Paul Rudd siga siendo Ant-Man por mucho tiempo.

'Brigsby Bear'

Dirección: Dave McCary

Reparto: Kyle Mooney, Matt Walsh, Michaela Watkins, Ryan Simpkins, Greg Kinnear, Claire Danes, Mark Hamill, Jane Adams, Jorge Lendeborg Jr., Alexa Demie, Kate Lyn Sheil, Andy Samberg, Beck Bennett

Algunos quizá ni os hayáis enterado de su llegada a España, ya que Sony decidió lanzarla de forma directa en blu-ray. Vista en el Festival de Sitges de 2017, es una comedia que une lo excéntrico y lo enternecedor gracias a su personaje principal, el único espectador de un ficticio programa de televisión y cuya vida cambia de forma inesperada. Es al mismo tiempo diferente y muy accesible, pero lo ideal es verla sabiendo lo menos posible de ella.

'Cavernícola'

Dirección: Nick PArk

Una simpática y muy entretenida especie de revisión de 'Evasión o victoria' por parte de Aardman que quizá no tenga un guion especialmente conseguido en términos narrativos, pero sí que acierta bastante en una entrañable galería de personajes que eleva mucho el resultado final. Ese encanto encuentra un apoyo de primera en la característica animación de la compañía, que en 'Cavernícola' luce genial.

'Con amor, Simon'

Dirección: Greg Berlanti

Reparto: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Logan Miller, Keiynan Lonsdale, Jorge Lendeborg Jr., Talitha Bateman, Tony Hale, Natasha Rothwell, Miles Heizer, Joey Pollari

Una refrescante comedia romántica que en el fondo no se desvía demasiado de una fórmula explorada hasta la saciedad, pero a cambio lo hace desde una óptica que Hollywood había ignorado hasta ahora. A eso le sumas un protagonista con el encanto necesario y un guion que sabe qué es lo que quiere y también cómo conseguirlo para dar forma a 'Con amor, Simon' en una película muy disfrutable.

'El malvado Zorro Feroz'

Dirección: Benjamin Renner y Patrick Imbert

Una encantadora película dividida en varios episodios que apuesta por un humor sencillo pero muy bien tratado para que uno esté con una sonrisa en su boca todo momento. Los personajes te caen bien, hay bastante ingenio en los diálogos y su estilo de animación encaja como un guante en 'El malvado zorro feroz', una película que además cuenta con la gran virtud de que puede gustar absolutamente a cualquier miembro de una familia.

El regreso de Mary Poppins'

Dirección: Rob Marshall

Reparto: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Emily Mortimer, Ben Whishaw, Meryl Streep, Colin Firth, Julie Walters, Angela Lansbury.

He de confesar que nunca fui un gran amante de la primera entrega. Es indudable que tiene su encanto y momentos inolvidables, pero hay algo en ella con lo que nunca conecté al mismo nivel que millones de espectadores a lo largo del mundo. Pese a ello, es una de las mejores comedias musicales de todos los tiempos y 'El regreso de Mary Poppins' no se queda muy atrás, sobre todo gracias a una excelente Emily Blunt, una nueva Mary Poppins a la altura.

'Isla de perros'

Dirección: Wes Anderson

Una película de animación diferente, no esperábamos menos de su director, en el que la stop-motion se utiliza con un mimo intachable para conseguir una belleza visual a priori difícil de concebir. Quizá 'Isla de perros' es algo superficial en su retrato de la cultura nipona, pero también evita los tópicos más rancios y nos propone una aventura con mucho corazón y un estimulante abanico de personajes.

'Johnny English: De nuevo en acción'

Dirección: David Kerr

Reparto: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Jake Lacy, Ben Miller, Tuncay Gunes, Nick Owenford, Samantha Russell, David Mumeni, Eddie O'Connell, Pino Maiello, Junichi Kajioka, Lindy Barrett, Emma Bakare, Danielle Saunders

A priori pensaba que volver a ver al espía interpretado por Rowan Atkinson a estas alturas iba a ser un desastre, una mera repetición sin ton ni son, pero a la hora de la verdad es verdad que maneja los mismos ingredientes, pero lo hace con soltura, ofreciendo así en 'Johnny English: De nuevo en acción' la entrega más divertida de la inesperada trilogía.

'La muerte de Stalin'

:Dirección: Armando Iannucci

Reparto: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Michael Palin, Andrea Riseborough, Dermot Crowley, Jason Isaacs, Rupert Friend, Olga Kurylenko, Paddy Considine, Adrian McLoughlin, Paul Whitehouse, Paul Chahidi, Tom Brooke, Justin Edwards, Richard Brake, Jonathan Aris

Una nueva demostración del talento de Iannucci para la sátira con un gran reparto que en la mayoría de los casos bordan sus personajes y unos diálogos repletos de ingenio. También merece la pena apuntar que 'La muerte de Stalin' controla muy bien su componente político pero sin dejar en ningún momento que eso canibalice todo lo demás.

'Lady Bird'

Dirección: Greta Gerwig

Reparto: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges, John Karna, Beanie Feldstein, Tracy Letts, Timothée Chalamet, Danielle Macdonald, Bayne Gibby, Victor Wolf, Monique Edwards, Shaelan O'Connor, Marielle Scott, Ithamar Enriquez, Christina Offley, Odeya Rush, Kathryn Newton, Jake McDorman, Lois Smith, Andy Buckley, Daniel Zovatto, Laura Marano, Kristen Cloke, Stephen Henderson

Una comedia que no busca tanto la risa del espectador, aunque no faltan los momentos divertidos a lo largo de su metraje, como que el espectador se identifique y conecte con su protagonista, una adolescente que pasa por un momento clave en su vida y que no se lleva precisamente bien con su madre. No me entusiasma tanto como a algunos, pero es una película notable con un gran trabajo de sus protagonistas y que en casi todo momento de 'Lady Bird' te tiene con una sonrisa en la boca.

'Los increíbles 2'

Dirección: Brad Bird

No llega al nivel de la primera entrega, de lo mejor de Pixar, pero ofrece una gran aventura con una cantidad tremenda de escenas divertidísimas, sobre todo por la inversión de papeles en el matrimonio protagonista. A cambio, la pérdida del factor sorpresa y que ya hemos visto demasiadas películas de superhéroes desde el estreno de su predecesora la limitan un poco a 'Los increíbles 2', sobre todo en su tramo final.

'Noche de juegos'

Dirección: John Francis Daley y Jonathan Goldstein

Reparto: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Sharon Horgan, Jesse Plemons, Billy Magnussen, Kylie Bunbury, Lamorne Morris, Danny Huston, Michael C. Hall, Michael Cyril Creighton, Camille Chen, Chelsea Peretti, Jeffrey Wright

Una comedia que sobresale por encima de lo que suele ofrecernos últimamente Hollywood estableciendo con bastante acierto la dinámica entre las tres parejas protagonistas, en especial la interpretada por Jason Bateman y Rachel McAdams. Incluye varios efectiva sorpresas a lo largo del camino, cuenta con alguna escena muy inspirada y con personajes secundarios que dan la salsa necesaria para que nunca decaiga la cosa en 'Noche de juegos', ni siquiera cuando hay que ponerse algo más serios para resolver el entuerto.

'Ralph rompe Internet'

Dirección: Rich Moore y Phil Johnston

Una estupenda secuela que no se limita a repetir lo visto en la primera entrega y lleva a sus dos carismáticos protagonistas a una aventura totalmente diferente que hace que realmente evolucionen. Aquí las referencias vuelven a ser clave para la construcción del humor, pero de los videojuegos pasamos a la red de redes en 'Ralph rompe Internet' y el resultado es tronchante en ocasiones y siempre entretenido.

'Teen Titans Go! La película'

Dirección: Aaron Horvath, Peter Rida Michail

Una divertida parodia por parte de DC pero que no se limita a la mera acumulación de gags, ya que hay en ella suficiente inteligencia para sostenerse como película más allá de lo gracia que te hagan las bromas -las hay mejores y peores aunque predomina lo positivo por un amplio margen-. Su endiablado ritmo y el arsenal de referencias terminan de coronar a 'Teen Titans Go! La película'.

'Un pequeño favor'

Dirección: Paul Feig

Reparto: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Glenda Braganza, Dyanne Ramsay, Zach Smadu, Rupert Friend, Eric Johnson, Sarah Baker, Kelly McCormack, Cyndy Day, Gia Sandhu, Kerry-Lee Finkle, Joshua Satine, Lucas Kalechstein, Patti Harrison

Una elegante comedia que mezcla varios géneros y que se apoya en el notable trabajo de sus dos protagonistas y el saber hacer de Feig tras las cámaras. Además, 'Un pequeño favor' sabe cimentar con acierto la improbable amistad entre los personajes interpretados por Anna Kendrick y Blake Lively, sabiendo cómo manejar todo a partir de ahí aunque el desenlace no esté a la altura del resto.

'Yo, Tonya'

Dirección: Craig Gillispie

Reparto: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Caitlin Carver, Julianne Nicholson, Bojana Novakovic, Mckenna Grace, Paul Walter Hauser, Bobby Cannavale, Renah Gallagher, Amy Fox, Ricky Russert, Jeffery Arseneau, Bobby Akers, Suehyla El-Attar, Kaleigh Brooke Clark, Catherine Dyer, Joshua Mikel, Jason Davis

'Yo, Tonya' es una comedia negra que aborda con valentía un polémico caso real para jugar con la frontera entre el drama y el humor sobre lo que le sucede al personalmente estupendamente interpretado por Margot Robbie -aunque la pifian cuando nos quieren hacer colar que está dando vida a Tonya con 15 años-. Gillispie explora las miserias que rodean a la protagonista y el resto de personajes con bastante acierto y sabiendo cómo utilizar ese toque documental para dar mayor entidad al resultado final.

Ahora es vuestro turno, ¿cuáles creéis que han sido las películas más divertidas de 2018, estáis de acuerdo con nuestra selección o echáis algún título en falta? Por cierto, no, no me he olvidado de 'Deadpool 2', simplemente he considerado que no merece estar aquí.