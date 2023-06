El poeta de la violencia: 3 imprescindibles adaptaciones de obras de Cormac McCarthy que ver en streaming para disfrutar de su brillantez oscura

Acabamos de perder a uno de los maestros de la literatura más contundente y oscura. Cormac McCarthy, un poeta de la violencia y un maestro haciendo despertar la parte más siniestra del western americano, ha fallecido a los 89 años y deja un enorme hueco en la cultura difícil de llenar. La clase de escritor con la que puedes coger cualquier libro y engancharte al instante.

La cantidad de obras suyas que han pasado de las páginas del libro (o del libreto para el teatro) al cine ha sido limitado, quedando pendiente todavía algunas piezas magistrales como 'Meridiano de sangre' pendientes de ser llevados a la gran pantalla. Eso sí, cuando se han adaptado, han dado para películas magistrales como estas tres que hoy destacamos. Aunque también dio para cosas inenarrables como 'El consejero'.

'No es país para viejos' ('No Country for Old Men', 2007')

Dirección: Joel Coen, Ethan Coen. Reparto: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly Macdonald.

Las historias de McCarthy son tan característicamente oscuras que pueden alterar la personalidad de dos autores con una voz tan diferencial como son los hermanos Coen. La pareja creativa adapta su particular sentido del humor y cinismo para dar un exquisito y aterrador neo-noir con ADN de western. Una de las obras maestras de su prolífica carrera.

Es difícil quedarse con sólo unos elementos en ella que brillen, porque todo es magistral. La dirección de los hermanos, su habilidad para adaptar el oscuro e incomprensible mundo de McCarthy, la fotografía soberbia de Roger Deakins o el grandísimo trío de protagonistas, destacando un Javier Bardem escalofriante en cada fotograma en el que hace aparición.

'La carretera' ('The Road', 2009)

Dirección: John Hillcoat. Reparto: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert Duvall, Guy Pearce.

No fueron todo westerns en su obra, aunque su esencia se logra colar hasta en obras de diferente género como la magistral 'La carretera', magníficamente llevada al cine por John Hillcoat. Una de las películas post-apocalípticas definitivas de este siglo, con una influencia que sigue estando muy presente a día de hoy en otros medios y adaptaciones como la de 'The Last of Us'.

Su esencia de road movie pone el aire de aventura en el salvaje Oeste en el ADN de la historia, aunque su visión tenebrosa del mundo y la humanidad plasman cómo las obras de McCarthy subvierten el género. Viggo Mortensen y un jovencísimo Kodi Smit-McPhee como revelación ofrecen una dinámica perfecta en una cinta de atmósfera cruda y perfecta.

'The Sunset Limited (Al borde del suicidio)' ('The Sunset Limited', 2011)

Dirección: Tommy Lee Jones. Reparto: Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson.

Una de las adaptaciones más minimalistas pero también de las más dramáticas, que no toma una novela de McCarthy sino una obra de teatro. Eso, junto a su carácter de film televisivo, marcan mucho este trabajo protagonizado y dirigido por Tommy Lee Jones, acompañado de Samuel L. Jackson, aunque logra resultar contundente.

Dos hombres forman una particular relación después de que uno evite que el otro se suicide, aunque progresivamente van marcándose sus diferentes perspectivas e ideologías en unas fascinantes conversaciones. El dúo de actores protagonistas te dejaría hipnotizado aunque se dedicasen a leer el listín telefónico, pero aquí cuentan con material de primera.

Ver en HBO Max | Creo que hacer caso a los fans y crear adaptaciones literales no le hace ningún bien a nadie

