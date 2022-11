Qué ver de Martin Scorsese: una serie y dos películas documentales imprescindibles del maestro italoamericano que se pueden encontrar en streaming

Martin Scorsese tiene una mente privilegiada para el cine, y por eso se encuentra entre esos grandes autores, como Agnès Varda, capaces de brillar haciendo películas de ficción y haciendo documentales. La clave, según él mismo, es que no hay diferencia entre ambos mundos, todo tiene el mismo impulso narrativo y la misma esencia neorrealista.

Su cumpleaños podría ser excusa para celebrar cualquiera de sus grandes películas de ficción, que no son pocas, pero hoy giramos la conversación hacia la no-ficción, que también tiene muchas cosas imprescindibles. Escogemos tres que además se pueden ver en plataformas de streaming, y que tienen el mismo maravilloso impulso de sus películas que tanto nos encanta.

'El último vals' ('The Last Waltz', 1978)

Intervenciones de: The Band, Bob Dylan, Van Morrison, Neil Young, Joni Mitchell, Neil Diamond

Parte película concierto, parte mirada concienzuda a un momento de inflexión para la música rock y pop, Scorsese se lanzó a la carretera junto a los imprescindibles The Band durante sus conciertos de despedida. Un maravilloso documento que sigue marcando el estándar a seguir a la hora de hacer estas películas de conciertos.

Ni siquiera todas las drogas que iban circulando durante aquella gira podían disfrazar de euforia lo que en realidad era una marcha fúnebre por The Band. Pero no una solemne, sino eufórica y poderosa. Scorsese captura a la perfección la vida del músico en la carretera, el desgaste que conlleva, y crea una fabulosa elegía al rock and roll que enmarca debidamente como un funeral. Pero no uno triste.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

'Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano' ('A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies', 1995)

Intervenciones de: Martin Scorsese, Frank Capra, John Cassavetes, Philippe Collin, Francis Ford Coppola, Brian De Palma

Ahórrate años de escuela de cine o insufribles discusiones tuiteras sobre qué es cine o que no. Va a ser más barato y más entretenido pasar por los tres episodios de esta maravillosa docuserie donde Scorsese demuestra que habla con más elocuencia y de la manera más apasionada sobre el arte cinematográfico que nadie.

Uno se puede quedar horas escuchándole hablar sobre el tema porque no sólo resulta didáctico, sino que también se aprecia el mimo y el cariño que pone a la hora de comentarlo. El poder del cine y la imagen, la historia del arte y la forma. Menos de cinco horas de una fabulosa pieza que te va a enseñar cosas de las que no vas a desprenderte jamás y hasta puede picarte a meterte de verdad en el cine clásico.

Ver en Filmin

'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese' (2019)

Intervenciones de: Bob Dylan, Patti Smith, Allen Ginsberg, Joan Baez, Sharon Stone.

La figura de Bob Dylan es recurrente en la obra de Scorsese, ya tan sólo por su aparición en 'The Last Waltz' y los dos distintos documentales realizados en torno a él (ambos fabulosos). Hay algo realmente especial en el más reciente, 'Rolling Thunder Revue', porque evidencia aún más la imposibilidad de capturar a Dylan porque no se sabe con él hasta qué punto es realidad o es sólo humo y espejos.

Quizá por eso Scorsese no intenta tanto explicarlo como explorarlo a través de los que le rodean. O, como hace aquí, buscar la fractura de los límites entre realidad y ficción para meterse en todo el torbellino creativo (y de drogas) que fue ese espectáculo circense ambulante que montó. Y justo entre las diversas mentiras que se van contando consigue hacer una exploración interesante y honesta de un artista en el mejor momento creativo posible (aquí estaba germinando parte de lo que luego sería Blood on the Tracks).

Ver en Netflix