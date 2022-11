Qué ver si te gusta 'Black Panther: Wakanda Forever': 3 demoledoras películas de guerra y colonialismo disponibles en streaming

Marvel vuelve una vez más a nuestras vidas con su último gran estreno, que cierra una fase 4 de recepción irregular (cuanto menos). 'Black Panther: Wakanda Forever' tiene un papel ingrato en ese aspecto, al igual en tener que salir adelante tras la trágica pérdida de Chadwick Boseman. Muchos frentes a cubrir antes de poder ser, sencillamente, una película.

Pero de nuevo Ryan Coogler se ha reivindicado como un interesante verso libre dentro de la maquinaria, realizando un blockbuster superheroíco muy cuidado y muy emocional que no tiene miedo a las inquietudes adultas. Explora cuestiones como el duelo y la pérdida, pero también de manera destacada el colonialismo enmarcado en un formato bélico muy potente.

Ese último aspecto es el que nos vamos a fijar para realizar esta lista de recomendaciones. Tres formidables películas, con diferentes grados de acción y violencia bélica y tonos realmente diferentes, donde se señala la ocupación colonial. Todas disponibles en plataformas de streaming.

'El último mohicano' ('The Last of the Mohicans', 1992)

Dirección: Michael Mann. Reparto: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Wes Studi, Jodhi May, Russell Means.

Un poco más convencional en su aproximación, ya que el centro de la función tiene todavía un salvador blanco con el que no ahuyentar al espectador medio y también porque bebe mucho de la aventura clásica y épica del Hollywood de antaño. Aun así, es encomiable el trabajo de Michael Mann porque logra una estupenda película de aventuras sin miedo a entrar en terrenos peliagudos.

'El último mohicano' ofrece una interesante disección de la política de la época y los conflictos territoriales en medio de un fabuloso despliegue, propio de alguien tan cuidadoso en el detalle como es Mann. Su feroz retrato colonial resulta aún más potente gracias a un Daniel Day-Lewis pletórico y más estrella de cine que nunca.

Ver en Netflix | La crítica de Espinof

'Una mujer en África' ('White Material', 2009)

Dirección: Claire Denis. Reparto: Isabelle Huppert, Christopher Lambert, Nicolas Duvauchelle, Isaach de Bankole.

Probablemente esta sea la propuesta más perro verde por no ser una película de pura acción, pero no por ello deja de haber intensa violencia en lo que vamos viendo en este paseo por la África post-colonización francesa. Claire Denis vuelve a una de sus temáticas recurrentes al explorar el pasado imperialista de su país y su determinación a no dejarlo morir.

Una magnífica Isabelle Huppert da vida a una férrea terrateniente que trata de agarrarse todo lo posible a su plantación de café ante el estallido de la guerra civil en la región. Denis nos introduce en el sangrante corazón de África y hace un crudo retrato de violencia sin por ello caer en conclusiones fáciles. Una fascinante propuesta donde vuelve a jugar de maravilla con imágenes y movimientos enigmáticos.

Ver en Filmin

'RRR' (2022)

Dirección: S.S. Rajamouli. Reparto: Ram Charan, Junior N.T.R., Alia Bhatt, Ajay Devgan, Prakash Raj.

Un grito de furia contra el imperialismo británico en forma de la película de acción más desinhibida y alucinante del año. También un canto a la amistad, a la defensa del pueblo y de no dejarse dominar por las imposiciones caciquistas. Sus ideas son sólo una de las cosas que la vuelven uno de los trabajos más completos del año que será difícil de igualar por Coogler.

S.S. Rajamouli crea uno de los espectáculos más sensacionales a través de su falta de miedo a la hora de mezclar tonos. Acción exageradísima se da de la mano con el cine musical, la comedia romántica o el drama épico de antaño. Podría haber quedado hortera hasta el extremo, pero su manera de abrazar la hipérbole consigue una propuesta divertida además de genuina.

Ver en Netflix | La crítica de Espinof