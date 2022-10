Qué ver si te gusta 'Smile': 3 terroríficas películas con maldiciones y fuerzas malignas sobrenaturales disponibles en streaming para un noche de miedo

Muy pocos la vieron venir y se está convirtiendo en la sensación del género de terror del momento. Con una efectiva campaña, una ejecución fabulosa y con un buen boca oreja (o sonrisa a oreja) estamos presenciando como 'Smile' se está convirtiendo en toda una sensación.

De nuevo, la clave está en lo bien que ejecuta sus ideas y también los sustos, sacando todo el provecho a la angustia psicológica de la amenaza sobrenatural que te persigue constantemente. El género tiene otros ejemplos de maldiciones macabras que andan sueltas y buscan cobrarse todas las vidas que pueden, y aquí tenemos tres formidables ejemplos que se pueden ver a través de las plataformas de streaming.

'Posesión infernal' ('The Evil Dead', 1981)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Betsy Baker, Richard DeManincor, Theresa Tilly.

Un poco más guasona y divertida que las otras que vamos a repasar hoy, la ópera prima de Sam Raimi es un potente ciclón creado a partir de la infatigable y demencial persecución que realiza el mal que nos rodea. La existencia de un libro maligno capaz de desatar las fuerzas malignas es toda la base necesaria para hacer una pesadilla sobrenatural infalible.

Y, con todo, hay espacio para el humor. Un componente de comedia alocada, casi de dibujos animados, que se acentuaría en las posteriores secuelas que le siguieron. Esta combinación crea una de las mejores obras debut de un cineasta. Todo un triunfo del cine independiente y creativo, con ideas bien realizadas y una dirección carga de personalidad y fuerza.

'The Ring (La señal)' ('The Ring', 2002)

Dirección: Gore Verbinski. Reparto: Naomi Watts, Martin Henderson, Brian Cox, David Dorfman, Daveigh Chase.

Pocas cintas de terror dominaron tanto la cultura de los comienzos de siglo que el juguetón remake de Gore Verbinski de la impactante cinta de terror japonesa de Hideo Nakata. Aunque es difícil no impactar cuando tu premisa es que una fuerza sobrenatural va a matarte en siete días si ves una cinta de vídeo prohibida.

Verbinski es la clase de cineasta que puede inyectar de brío y energía lo que habría sido el enésimo remake sacaperras en manos de otro. La película es una atracción trepidante, de gran atmósfera terrorífica que sabe aprovechar la idea que tiene entre manos. Adrenalina, tensión y suspense hasta en cosas de lo más cotidianas gracias al ingenio y al talento.

'It Follows' (2014)

Dirección: David Robert Mitchell. Reparto: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi.

Ciertamente es un poco fácil recurrir a 'It Follows' en relación a 'Smile', ya que no pocos están haciendo mención a la película de David Robert Mitchell en relación a esta. Y el motivo es sencillo, ambos tocan una maldición cuyo subtexto es un tormento real e identificable, sea el estigma por la sexualidad sea el trauma compartido y propagado.

Pero hay claras diferencias. Mitchell hace un inteligente ejercicio de terror sobrenatural, muy respetuoso con las bases del género y con habilidad para replantearlas. Fabulosa música que crea una perfecta atmósfera, un buen manejo de la inquietud, rodada de manera exquisita a pesar de las limitaciones y con mucho que rascarla a poco que quieras profundizar. Es una de las mejores cintas de la pasada década.

