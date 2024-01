Ranking predictivo de las parejas que este año la liarán (o no) en La Isla de las Tentaciones 7 y cómo ocurrirá

No hace falta ser Einstein para deducir que, si una pareja va a La isla de las tentaciones, o tiene una patológica necesidad de atención o muy felices no es que sean. Echando un vistazo a la fauna de esta temporada, hemos hecho nuestra porra de cuánto van a durar las parejas, ordenadas de liarla poco a "van a lo que van".

Ruth y Niko

Así a primera vista, parecen la típica pareja moñas que poco ha venido a hacer en el programa aparte de para ganar seguidores en Instagram. De momento, ella ya ha asegurado que no arriesgaría su relación "por un calentón" y, por mucho que quieran vender que Niko ha tenido un acercamiento con una de las solteras, la verdad es que parecía más aburrido que otra cosa mientras le hacían un perreo.

Alba y Rober

La verdad es que estos dos tienen pinta de responder a aquello de "mucho ruido y pocas nueces". Es muy probable que mareen mucho la perdiz a lo largo de la temporada para luego hacer las paces mágicamente en la hoguera final y borrón y cuenta nueva.

De momento, ya se han visto los ánimos caldeados en el momento de presentar a los solteros y solteras, donde Alba le ha echado en cara haber hecho saltar la luz de la tentación y Rober la ha visto "poco preparada mentalmente".

Borja y Ana

Teniendo en cuenta que ambos fueron infieles a sus exparejas, este reality parece el campo de cultivo apropiado para su relación. No solo eso, sino que ya se sabe que el primer chico en estrenar la luz de la tentación será Borja, que no tendrá ningún reparo en dejar que Gabriela le haga un masaje en la piscina.

Andrea y Álvaro

Por si no fuera lo suficientemente red flag que Álvaro le fuera detrás cuando ella era menor, o que Andrea le obligase a tatuarse su nombre para que no se fuera por ahí con otras, está claro que los dos vienen con ganas de dar espectáculo para rascar minutos en el montaje final.

Solo hay que echarle un vistazo a uno de los adelantos, en los que Andrea se marcha de la villa más enfadada que un mono porque varias tentadoras le han dado la guirnalda a su novio y a él se le ha puesto la sonrisita tonta: "¿Te ríes? Me voy". Pinta a que no solo Álvaro no será reacio a las tentadoras, sino que puede que ella le tome la delantera por venganza.

David y María

Ejem, me parece altamente improbable que estos dos vayan a repetir en el reality por lo bueno que fuera el servicio de cátering de las villas. Igual los edredonings sin cámaras delante ya no les hacen, pero el caso es que irse de nuevo a hacer el paripé en la isla hace que la ruptura se huela a kilómetros.

De momento, María ya está muy disgustada porque le vienen flashes de Vietnam de cuando ella era tentadora, mientras que a David los flashes que le vienen son del jacuzzi. Así que pinta a que va a volver a ser él el primero en caer y ya ha elegido a Zaira como su favorita.

