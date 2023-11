'Shingeki no Kyojin': 7 curiosidades para conocer un poco mejor a Mikasa Ackerman, la trágica heroína del anime

Mikasa Ackerman es uno de los personajes clave de todo 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'). Es parte del trío principal de protagonistas junto a Eren Jaeger y Armin Arlet, y se puede admitir sin salirse demasiado del tiesto que también es uno de los personajes más poderosos y fascinantesde toda la serie.

Como el resto de personajes del anime, Mikasa no lo ha tenido fácil y tiene una de las historias de origen más turbias y dramáticas de todo 'Shingeki no Kyojin'. Esta mezcla de heroicidad, tragedia y sacrificio sin perder nunca la humanidad la ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fans, aunque hay muchos detalles que quizás no conocemos y que Hajime Isayama ha ido revelando a lo largo de los años.

Los básicos

Como el resto de su escuadrón del Cuerpo de Exploración, Mikasa es extremadamente joven. Tiene 15 años cuando se alista y completa su entrenamiento en las primeras temporadas de la serie. Entre la temporada 3 y la Temporada Final del anime hay un salto temporal de cuatro años, así que hacia el final de la serie Mikasa tiene 19 años. En el epílogo del manga, situado tres años después del último combate, Mikasa tiene 22 años.

Mikasa es uno de los personajes más altos de la serie, ya que mide 170 cm en las primeras temporadas y 176cm a los 19 años tras el salto temporal. Según Isayama también es el personaje femenino con más peso de purito músculo, con 68 kilos al inicio de la serie y 70 al final. Vamos, que está mamadísima. Y por si necesitamos una transfusión después de que nos de una paliza, su grupo sanguíneo sería AB.

Un nombre con historia

El nombre de Mikasa proviene del histórico acorazado Mikasa, un navío de guerra de la armada imperial japonesa que sirvió durante la Guerra Ruso-Japonesa y que llegó a convertirse en el buque insignia del almirante Togo Heihachiro. También estuvo activo durante la Primera Guerra Mundial y llegó a participar en Siberia durante la Guerra Civil Rusa en 1921.

Hoy en día es un buque museo, e Isayama decidió darle este nombre a su protagonista porque tenía la superstición que las series con personajes femeninos con nombres de naves de guerra famosos tenían éxito. Su apellido, Ackerman, viene de la versión Yiddish del nombre alemán "Ackermann", que vendría a significar algo así como "aquel que trabaja en el campo".

Letal y preparada

Mikasa es uno de los personajes más letales de todo 'Shingeki no Kyojin'. Ya desde su época en el campo de entrenamiento demostró que era implacable y que tenía materia de soldado. Matar titanes no es fácil, pero Mikasa tiene el récord dentro del regimiento 104 con un total de 16 titanes abatidos en pantalla... Y eso sin contar los que no hemos visto.

Solo la supera Levi Ackerman, que es el personaje más letal del anime con 58 titanes abatidos (en pantalla, ojo, que el total supera los 200).

Un árbol genealógico un poco complicado

Mikasa es uno de los personajes más especiales de todo 'Shingeki no Kyojin', y ya solo si hablamos de su familia. Por parte de su padre pertenece a la familia Ackerman, un clan de guerreros que tradicionalmente protegía al rey de Eldia y que fueron perseguidos por negarse a seguir al rey Fritz.

Los Ackerman tienen una serie de habilidades como ser inmunes al poder del Titán Fundador, o poder despertar su potencial de combate canalizando las experiencias de todos miembros de la familia. Y por este lado, Mikasa está emparentada con el Capitán Levi, aunque no se conoce exactamente cómo de cercanos son en el árbol genealógico de los Ackerman.

Por parte de madre, Mikasa es de ascendencia asiática y miembro de la familia Azumabito. Una rama de esta familia se asentó en Paradis, y Mikasa es la última descendiente de esta rama del Shogunato.

No hay forma de escaparse

Por su ascendencia asiática, hay un precio por la cabeza de Mikasa. En Paradís es extremadamente difícil encontrar a alguien que no sea un eldiano, así que cualquier otra etnia es una rareza por la que mucha gente pagaría cantidades obscenas de dinero.

Durante la primera temporada de 'Shingeki no Kyojin' tenemos un buen vistazo al pasado de Mikasa y Eren en un flashback muy turbio en el que vemos cómo unos traficantes querían venderla a ella y a su madre en el mercado negro. En el presente, muchos todavía buscan a Mikasa por la misma razón.

¿Qué titan sería?

A pesar de este árbol genealógico tan variado, Mikasa no es una descendiente de Ymir… Así que no podría convertirse nunca en Titán. Esto nunca es explicado realmente en el anime, pero hay ciertas alusiones a ello cuando se habla de su familia.

Aún así soñar es gratis, y para el Volumen 11 del manga de 'Shingeki no Kyojin' dibujó a varios personajes en su hipotética forma de Titán. Y sin definir demasiado sus poderes, Mikasa tendría la forma de un titán muy musculoso y de aspecto masculino.

El personaje más complicado

Isayama ha admitido que basó la apariencia de Mikasa en una mujer que conoció cuando empezaba a trabajar como mangaka a tiempo parcial. Específicamente, inspiró la bufanda de Mikasa, su corte de pelo y sus ojos en esta mujer.Y que como era japonesa, por eso decidió hacer que Mikasa fuese en parte asiática.

Y como tenía un diseño tan específico, Mikasa también se convirtió en el personaje más difícil de dibujar de todo el manga por sus facciones únicas en toda la serie.

