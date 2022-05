De Vin Diesel a Henry Cavill: 11 grandes actores orgullosos de ser frikis

Estamos acostumbrados a que los actores sean objeto de culto de la comunidad friki pero no son pocos los que forman parte de esa misma comunidad. Aquí tenéis 12 actores y actrices que disfrutan y comparten con orgullo sus aficiones geek.

Vin Diesel

Vin Diesel ('Riddick'), es un apasionado del juego de rol 'Dungeons & Dragons' desde adolescente. De hecho, retransmitió una partida online como parte de la promoción de su película 'El último cazador de brujas'. También es fan incondicional de Tolkien, incluso metió un guiño en 'xXx', en la que su personaje lleva un tatuaje donde pone Melkor (villano de 'El Silmarilion').

Megan Fox

Megan Fox ('Transformers') es otra gran fan de 'El Señor de los Anillos', así como de 'Las Tortugas Ninja' (de la que pudo llegar a protagonizar su propio live action: 'Ninja Turtles' y la secuela), 'Star Wars' y 'Sailor Moon'. Se considera gamer y amante de los cómics, destacan 'X-Men' y 'Witchblade' como sus favoritos.

Daniel Radcliffe

A Daniel Radcliffe ('Harry Potter') le apasiona 'Star Wars' y todo su mundillo. Dice que llegó tarde a la saga (2014, ni más ni menos) pero desde entonces ha devorado todas las películas de la franquicia. Hasta pudo cumplir su sueño y visitar el set durante el rodaje de 'El despertar de la fuerza', donde conoció a su ídolo Harrison Ford.

Margot Robbie

Margot Robbie ('Escuadrón Suicida'), además de fan incondicional de los cómics de Harley Quinn, es una apasionada de 'Harry Potter' y todo el 'Mundo Mágico' de J.K. Rowling. Incluso cuenta la anécdota de que, de pequeña, quería tener acento británico y llevar gafas, a pesar de no necesitarlas, para parecerse al personaje.

Rosario Dawson

Rosario Dawson ('The Mandalorian') es una cosplayer declarada, habitual de las Comic-Con. Le encantan los videojuegos, en especial 'The last of us', y 'Star Trek': tanto la serie original como 'La nueva generación' (¡sabe hasta un poco de klingon!). También ha creado su propia miniserie de cómics titulada 'Occult Crimes Taskforce'.

Simon Pegg

Simon Pegg ('Star Trek') es un apasionado tanto de esa saga (en la que, además de actuar, escribió el guión de la tercera entrega: 'Star Trek: Más Allá') y de 'Star Wars' (donde también actuó, en el papel de Unkar Plutt en 'Los últimos jedi'). Le encanta el cine de ciencia ficción en general y en su autobiografía, 'Nerd Do Well', ha compartido multitud de anécdotas frikis.

Nicolas Cage

Es de sobra conocida la fama de geek de Nicolas Cage ('Kick-Ass'), cuyo nombre artístico es un guiño a Luke Cage (su nombre real es Nicolas Coppola y es, efectivamente, sobrino de Francis Ford Coppola). Fan acérrimo de los comics, llamó a su hijo Kal-El (nombre de nacimiento de Superman) y ha creado su propio cómic junto a otro hijo. Es famoso también por ser un gran comprador y vendedor de cómics, destacando la venta del cómic con la primera aparición de Superman por 2,6 millones de dólares.

Oscar Isaac

Oscar Isaac ('Star Wars') es otro amante de la saga. 'El retorno del jedi' fue la primera película que vio en cines y se convirtió en su favorita, aunque reconoce que 'El imperio contraataca' es mejor. Es jugador habitual de 'Street Fighter' y lector de cómics, siendo 'X-Men', 'Spawn' y 'X-Factor' algunos de sus favoritos.

Rashida Jones

Rashida Jones ('Parks and Recreation') se considera nerd desde pequeña. Es una apasionada de la tecnología y los videojuegos, en especial de 'Call of Duty'. También hizo su propio cómic, 'Frenemy of the State' (que parte de la premisa: ¿qué pasaría si Paris Hilton fuera en realidad una agente encubierta?) y es una de las guionistas de 'Toy Story 4'.

Robin Williams

El fallecido Robin Williams ('Jumanji') era un amante de los videojuegos (su hija se llama Zelda por 'The Legend of Zelda') y los juegos de mesa. Entre sus favoritos estaban 'Call of Duty', 'Dungeons & Dragons' y 'Warhammer 40K'. Aparte, era seguidor de los libros de Isaac Asimov, las sagas 'Star Wars' y 'Star Trek' y de animes como 'Cowboy Bebop'.

Henry Cavill

Henry Cavill ('El hombre de acero') se considera gamer y fanático de los ordenadores en general (ha compartido varios videos en los que se le ve montar un ordenador desde cero). Otra de sus aficiones es pintar sus propias figuras de 'Warhammer 40K'.