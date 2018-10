Así funciona Moviepass, la tarifa plana en cines que llegará a España en 2019

MoviePass, la tarifa plana que lleva unos cuantos años peleando en Estados Unidos por ser la forma habitual de ir al cine, está a punto de llegar a los cines españoles, lo que no deja de ser una extraordinaria noticia que puede ayudar a llenar unas salas cada vez más vacías.

Junio 2011 - San Francisco

Las cadenas de cine cierran las puertas a MoviePass, muy asustados ante una idea completamente absurda para ellos: no vender entradas.

Abril 2018 - USA

MoviePass podría desaparecer en cuestión de meses tras una serie de malas decisiones justo después de tocar el cielo.

Octubre 2018 - España

MoviePass podría llegar a España en cualquier momento.

¿Está España preparada para MoviePass?

Vamos a poner los pies en el suelo. El español medio acude dos veces al cine al año. Dos. La última fiesta del cine, fin de semana donde las entradas llegan a bajar su precio hasta una cuarta parte, se saldó con una alarmante bajada de espectadores en las salas. Si la gente no va al cine por menos de tres euros la entrada, ¿estaremos dispuestos a pagar una suscripción mensual si ya están pagando por alguna plataforma doméstica?

Volvamos al origen. MoviePass fue elegida entre las 25 aplicaciones más rompedoras de 2012. Desde su lanzamiento, MoviePass ha tenido que pelear contra las principales cadenas de cines en terreno americano, particularmente con las salas de AMC.

MoviePass ofrece dos planes. El plus cuesta 9,95 dólares al mes y da derecho a una nueva película cada día. Una única película que no puedes repetir. Si entras a ver 'Venom', ese día no podrás ver otra película ni tampoco repetir 'Venom'. Por su parte, el MoviePass regular cuesta 7,95 y te permite ver tres películas al mes.

Los responsables de este "Netflix del cine", como ellos mismos dicen, afirman estar a punto de abrir una sede en España y estar en contacto con socios que conocen el mercado nacional mejor que ellos. Imaginamos que estarán al corriente de los escándalos detrás de las ventas de entradas que han asomado el hocico entre las butacas españolas durante los últimos años.

La iniciativa nos gusta y en otros países, como Bélgica, son las propias salas (en este caso UGC) las que ofrecen diferentes planes, entre ellos una mensualidad ilimitada por 18,90€ mensuales que da lo que promete: si quieres entrar a ver 'Venom' tres veces o ver tres pelis distintas al día, la sala es tuya.