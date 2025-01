La película del oeste que está arrasando en streaming. Así es el western con una estrella de 'Juego de Tronos' que nadie quiso estrenar en cines

Los westerns no abundan en el cine actual, y batacazos como el de 'Horizon: An American Saga' tampoco ayudan demasiado a cambiar esa tendencia. Sin embargo, el público sí que responde de forma positiva a las nuevas películas del oeste en streaming, y una buena prueba de ello la tenemos en que 'The Thicket' lleva ya varios días entre lo más visto de Movistar Plus+.

Producida y protagonizada por Peter Dinklage, a quien todos recuerdan por su inolvidable interpretación de Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos', 'The Thicket' es una película que al actor le costó toda una década sacar adelante. De hecho, fue uno de los primeros proyectos a los que se vinculó su nombre tras el éxito de la serie de HBO, pero no fue hasta el año pasado cuando se estrenó un poco de tapadillo.

Estimable pero daba para mucho más

A decir verdad, en los cines españoles ni siquiera tuvimos la oportunidad de verla, y en Estados Unidos tuvo un lanzamiento tan limitado que ni siquiera hay datos sobre sus ingresos en taquilla. En el mercado digital y el streaming sí que le ha ido mejor a esta historia de un joven cuya hermana ha sido secuestrada por una temible asesina, lo cual le lleva a hacer todo lo que está en su mano para rescatarla, incluyendo conseguir los servicios de un implacable cazarrecompensas interpretado por Dinklage.

Dirigida por Elliot Lester, 'The Thicket' es un western solvente que arranca de forma bastante prometedora, pero a la hora de la verdad le falta la profundidad necesaria para dejar huella. Sí que es mucho más satisfactorio que 'El cazador de recompensas', el decepcionante último trabajo hasta la fecha de Walter Hill, porque al menos sí logra crear un clima de mayor naturalidad para sumergir al espectador en la historia que cuenta. A eso hay que sumarle un logrado trabajo de atmósfera, que recrea muy bien los peligros que se plantean como ese aire de cierta melancolía que puebla la función.

Además de un inspirado Dinklage, 'The Thicket' también cuenta con una estimable interpretación de Juliette Lewis como la asesina que rapta a la hermana del joven empeñado en rescatarla. Un personaje bien presentado pero que luego acaba estando un tanto desaprovechado, ya que podría haber sido una villana antológica y una al final se queda más con la sensación de lo que pudo ser y no fue.

Un último apunte a modo de curiosidad es que en 'The Thicket' también encontramos a James Hetfield, cantante del grupo Metallica, dando vida a un sheriff que podéis ver en la imagen que encabeza este artículo. No es que tenga demasiada presencia, pero seguro que llamará la atención a más de uno.

