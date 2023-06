¡Amen! 'La monja guerrera' consigue resucitar gracias a los fans, aunque la temporada 3 en Netflix sigue en el aire

Monjas con metralletas. Pocas cosas son más icónicas en la cultura pop que un grupo de religiosas dispuestas a arrancar cabezas y luchar contra Satán: por mucho que suene a serie B, lo cierto es que 'La monja guerrera' ha sido un sonoro éxito en Netflix. Tanto, que su fandom, uno de los más beligerantes del mundo, es uno de los pocos que ha conseguido traer de vuelta aquello que ama aunque haya sido a fuerza de dar la tabarra todos los días.

Sin pecado concebida

Últimamente estamos en el momento de la dictadura del fan. Después de que el diseño de Sonic cambiara tras el odio en redes sociales, los seguidores de las causas audiovisuales imposibles saben que tienen el poder: 'La liga de la justicia de Zack Snyder' vio la luz, por ejemplo, 'Psych' consiguió varias películas para cerrar la trama y sobrevivió a la quema varias veces gracias al envío de piñas a los jefes del estudio y, ahora, 'La monja guerrera' tiene otra oportunidad de brillar.

El 13 de diciembre de 2022, tras dos temporadas en Netflix, el servicio de streaming decidió cancelarla sin dar, como siempre, muchas más explicaciones. El fandom se puso manos a la obra en todas las redes sociales y hoy, medio año después, Simon Barry, su showrunner, ha anunciado su renovación en Twitter: "Me alegro de anunciar oficialmente que, gracias a juntar vuestras voces, pasión y esfuerzos increíbles, 'La monja guerrera' volverá y va a ser más ÉPICA de lo que podáis imaginar. ¡Dentro de poco más detalles! ¡PRONTO! ¡¡Gra-cias!!".

Ya hemos visto más veces retornos de este estilo y hasta que no se confirme que es una tercera temporada en Netflix seguiría cruzando los dedos: puede ser una adaptación a cómic (sí, diferente al producto original en el que se basa), una novela o incluso un audio-drama al estilo 'Doctor Who'. Pero, de momento, vamos a sonreír un poco. Al fin y al cabo, el esfuerzo colectivo ha dado resultado... ¡Y no siempre podemos decirlo!

