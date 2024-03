'Avatar' arrasa en todo el mundo, pero 'Entrevías' es la reina de España. Estas son las dos series españolas en Netflix más vistas que 'La leyenda de Aang'

Estos días los fans de 'Avatar: La leyenda de Aang' están con el ojo puesto en las métricas de Netflix, a ver si la plataforma se decide a aprobar oficialmente la segunda temporada. Tras 'One Piece', ha sido la siguiente apuesta multimillonaria de la casa y por ahora se ha conseguido coronar como la serie más vista de la plataforma en decenas de países.

Bueno, en España no. Porque ya se sabe que "Spain is different".

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Ni Avatar, ni Avotor

Aunque 'Avatar' sí que se situó en el primer puesto del Top 10 español con su estreno, ya ha sido destronada por partida doble. En el momento de escribir este artículo, 'La leyenda de Aang' ha caído al tercer puesto, detrás de 'Entrevías' y 'Machos Alfa'.

La tercera temporada de 'Entrevías' llegó a la plataforma el pasado 23 de febrero, un día después de 'Avatar', y ahora mismo está arrasando en Netflix dominando el ranking de lo más visto en cuanto a series.

En segundo lugar tenemos la segunda temporada de 'Machos Alfa', que se estrenó el 9 de febrero y se mantiene con fuerza en el Top 10 de la plataforma por tercera semana consecutiva. Y, según las métricas de la propia Netflix, fue la serie más vista en la semana del 19 al 25 de febrero. En el ranking semanal y también por delante de 'Avatar' tendríamos el documental '(P)Ícaro: El pequeño Nicolás', que ha completado su segunda semana en la plataforma.

Así que aunque 'La leyenda de Aang' esté siendo un éxito mundial, España todavía se le resiste y parece que los espectadores de Netflix de aquí apuestan más por las series de producción española. O, que por lo menos, somos más fans de Coronado que de Aang.

En Espinof: