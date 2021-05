'Ejército de los muertos': Zack Snyder afirma que "estamos listos" para hacer una secuela de la película de Netflix

'Ejército de los muertos' al fin llegó a Netflix este viernes 21 de mayo. La plataforma tiene grandes planes para este universo iniciado en la película dirigida por Zack Snyder, pero de lo que no habíamos escuchado nada hasta ahora es de la posibilidad de una secuela, pues precuelas sí que tenemos por delante dos, una en forma de película y otra como serie animada.

"Estamos listos"

Eso ha cambiado tras unas declaraciones realizadas por el propio Snyder a Entertainment Tonight en las que ha querido dejar claro que tanto Shay Hatten, coguionista de la película, como él están preparados para hacerla siempre y cuando exista interés al respecto:

Si en algún momento existe deseo por más 'Ejército de los muertos', Shay y yo sabemos exactamente a dónde va la historia, así que sí, estamos listos.

Teniendo en cuenta todo el empeño promocional realizado por Netflix para que 'Ejército de los muertos' arrase con todo, parece difícil pensar que no veremos una secuela más temprano que tarde. La cuestión es cómo continuar exactamente la historia, ya que -OJO CON LOS SPOILERS-, la gran mayoría de personajes muere en la primera entrega.

El que sigue con vida pero no en una posición tan envidiable como parecía de entrada es Vanderohe, el personaje interpretado por Omari Hardwick. El propio actor ha dejado claro que hay espacio para tener "cierta esperanza" y que "definitivamente ha habido ciertos conversaciones sobre los quizás, los quizás y los puede que". Vamos, que Netflix ya debido ir tanteando el terreno antes de comprometerse.

Por mi parte, disfruté bastante con 'Ejército de los muertos' y es cierto que resulta fácil encontrarle algunos agujeros a poco que nos paremos a pensar en lo que acabamos de ver, pero lo bien que me lo pasé no me lo quita nadie y ojalá una secuela consiga lo mismo.