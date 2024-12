Esta desternillante película animada llega a Netflix para darle un vuelco a la clásica historia de la navidad en peligro

Con la navidad cada vez más cerca, es normal que las plataformas de streaming nos bombardeen con producciones que nos adentren al modo de la temporada, sin embargo, siempre habrá clásicos que valga la pena ver de nuevo y nuevas historias por descubrir para pasar un buen rato con la familia, y esta cinta animada de Netflix que se ha colado en el top mundial promete hacernos pasar un momento agradable y lleno de risas.

La plataforma más popular de streaming nos regala una nueva joya navideña con 'Aquella Navidad', una película animada que nos presenta la travesía de cada año de Santa Claus, donde ahora se enfrenta a un peligro inminente que pone en riesgo el festejo de la navidad al pueblo de Wellington, y en este caso no es ningún monstruo verde, si no algo mucho peor: una torrencial tormenta invernal.

La trama nos traslada a un pequeño pueblo costero que, en vísperas de celebrar nochevieja, se comienza a ver azotado por una feroz tormenta de nieve, pero eso no parece ser impedimento para Santa Claus que, al igual que otros personajes de la película, se enreda en un montón de situaciones que tiene que sobrellevar para que todos puedan lograr su objetivo: poder festejar navidad rodeados de la familia.

Inspirándose en el libro ilustrado del escritor Richard Curtis 'That Christmas and Other Stories', la historia tiene una gran fortaleza: su capacidad para conectar con el espectador a través de sus personajes.

Cada uno de ellos tiene una historia única que contar, y sus vivencias nos hacen reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad: para unos el poder perdonar, y para otros el poder ser empáticos con los demás, mensajes que, aunque están presentes en la pantalla, no se sienten forzados, por lo que la cinta no es una doctrina de moralidad.

En cuanto al nivel de producción, la animación es visualmente impresionante, sumergiéndonos en una historia llena de detalles visuales que cautivará a grandes y chicos, gracias también a la adaptación del guion, a cargo del propio escritor de 'Notting Hill' y 'Love actually', considerada un gran clásico del cine navideño del siglo XXI.

Una cinta apegada a la realidad

Lo que realmente hace que 'Aquella navidad' sea una experiencia tan agradable son los detalles coloridos, que vemos en el diseño de los personajes y la atmósfera: la película tiene un tono alegre, pero hay un toque de realismo y reconocimiento de las cualidades más tristes de la temporada navideña que otras cintas navideñas intentan eludir con sus situaciones excesivamente cursis, aquí es donde 'Aquella navidad' es mucho más equilibrada, generosa y divertida.

En resumen, la película es una aventura de ritmo rápido con un estilo de animación encantador que, aunque puede que no fuera nada innovador, es lo suficientemente bueno para una historia con todos los temas navideños probados y comprobados: la familia, la amistad, el amor, la soledad y el espíritu mágico de la temporada festiva, y con sus "excelentes efectos visuales, es una comedia sólida y una narrativa multiprotagonista realmente convincente que captura los sentimientos de estar con la familia durante las fiestas de una manera mucho más auténtica que muchas otras películas de su tipo", escribe Calllie para FandomWire.

'Aquella Navidad' está disponible en Netflix

