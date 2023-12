'El Hoyo' acaba de ser destronada como la película española más vista en Netflix. El intenso thriller que ha robado el número 1 al fenómeno del cine de ciencia ficción

El reinado de 'El hoyo' como la película española más vista en Netflix acaba de llegar a su final. Durante más de tres años parecía que iba a ser imposible que nadie superase a ese aplaudido thriller de ciencia ficción, pero uno de los originales de la plataforma de este 2023 ha logrado arrebatarle la primera posición. El título que ha logrado esa machada ha sido 'Nowhere'.

Victoria agónica

Tanto con el antiguo sistema de medición de visionados como con el actual, 'El hoyo' parecía imbatible, pero lo cierto es que 'Nowhere' la había superado en la métrica de número de millones de horas reproducidas hace unas semanas, pero se le estaba resistiendo el del número de visionados estimados. Le ha costado, pues la película protagonizada por Anna Castillo ya va sumando muy poco cada semana, pero ya lo ha logrado.

'Nowhere' llegó durante la semana pasada hasta un total de 83,7 millones de visionados, superando así por la mínima a los 82,8 millones que consiguió 'El hoyo' en 2020 durante sus primeros 91 días disponible en Netflix. Claro está, la ópera prima de Galder Gaztelu-Urrutia luego ha seguido sumando visionados, pero la plataforma ya no informa sobre ellos.

Eso sí, lo que 'Nowhere' no va a conseguir es convertirse en la película no hablada en inglés más vista de Netflix, ya que todavía sigue lejos de los datos logrados por 'Trol', que sumó 178,6 millones de horas reproducidas y 103 millones visionados estimados. Teniendo en cuenta que a la cinta dirigida por Albert Pintó le quedan solamente unos días más hasta llegar a los 91 desde su estreno, lo tiene directamente imposible.

Ahora habrá que ver si 'El hoyo 2', que debería llegar a Netflix el año que viene, recuperará el número 1 para esta inesperada franquicia de ciencia ficción.

